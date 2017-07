Ο Πογκμπά έπαθε... Ζλατανίτιδα! (vid)

Ο Γάλλος χαφ, συζητώντας με τον κολλητό του στο Λος Άντζελες, έπειτα από την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Ρομέλου Λουκάκου στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, θέλησε να τονίσει πως πάντα έχει δίκιο.

Το έκανε, όμως, με τρόπο που θύμισε τον τεράστιο Σουηδό φορ και τη δική του ιδιαίτερη προσωπικότητα...

«Πάντα έχω δίκιο φίλε... Ακόμα κι όταν έχω άδικο, αποφασίζω να έχω άδικο γιατί κατά βάθος έχω δίκιο...»!

| Lukaku: You always got have the last word bro!

Pogba: I'm always right. pic.twitter.com/RTSTSjw3du

— Man Utd Stuff (@ManUtdStuff) July 10, 2017