Ο Λίνγκαρντ τρέλανε τα πιτσιρίκια! (vid)

Ο νεαρός άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ βρέθηκε κοντά στα παιδιά, τα οποία, μόλις κατάλαβαν ποιος ήταν στο αυτοκίνητο, δεν μπορούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους.

Μάλιστα, ήταν τέτοια τα συναισθήματα που ένας μικρός θαυμαστής του ποδοσφαιριστή και προφανώς οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ άρχισε να ουρλιάζει, κάνοντας τον Άγγλο ακραίο επιθετικό να μην πιστεύει αυτό που έβλεπε.

Ο διεθνής άσος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έπαιξε μπάλα μαζί τους, χαρίζοντας στους μικρούς λίγα λεπτά απόλυτης ευτυχίας...

Lingard meeting some of his young fans! pic.twitter.com/9n0GT0EwNf

— Man Utd Videos (@ManUtdVines) July 4, 2017