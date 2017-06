Άκε με ρεκόρ η Μπόρνμουθ

Οι «cherries», απήλαυσαν τις υπηρεσίες του Άγγλου μπακ την περασμένη αγωνιστική περίοδο, έχοντας αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή με δανεισμό από τους Πρωταθλητές Αγγλίας, ωστόσο, εκείνος δεν είχε θέση στα νέα πλάνα του Αντόνιο Κόντε.

Ο Έντι Χάου ήθελε να τον έχει και πάλι στη διάθεσή του και κάπως έτσι, η Μπόρνμουθ διέθεσε ποσό ρεκόρ για την ιστορία του συλλόγου, αποκτώντας τον Άκε με κανονική μεταγραφή, ενώ, κατά πάσα πιθανότητα, η Τσέλσι εξασφάλισε οψιόν επανάκτησής του με την πρώτη ευκαιρία.

We've completed the signing of international @NathanAke for a club record fee from @ChelseaFC!

➡ https://t.co/Z9BJmioJmB#afcb pic.twitter.com/PBIkaw1Gmi

— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) June 30, 2017