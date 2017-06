Παίρνει Φαμπίνιο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ!

Οι μεγαλύτεροι αγώνες στην Sportingbet. Παίξε νόμιμα με πριμ 5% στο Γερμανία - Χιλή (21+).

Η «Corriere dello Sport» αναφέρει ότι οι «κόκκινοι διάβολοι» απέσπασαν τη συγκατάθεση των Μονεγάσκων για να πάρουν στο «Ολντ Τράφορντ» τον Βραζιλιάνο χαφ.

Μάλιστα, χρειάστηκε ένα αρκετά μεγάλο ποσό για να επιτευχθεί το deal, αφού, αν ισχύουν τα όσα έχουν γράψει οι Ιταλοί, η προσφορά των Άγγλων για τον ποδοσφαιριστή έφτασε στα 35 εκατ.ευρώ, συν 5 εκατομμύρια σε μπόνους!

BREAKING: Manchester United are close to agreeing a €35M + €5M deal with Monaco for Fabinho. [CDS] #MUFC pic.twitter.com/wMKHnzdBjT

— ManUtdGoals (@ManUtdGoaIs) June 22, 2017