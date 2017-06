Με «πινελιές» σε ένα... κλασσικό στυλ, με σχέδιο και λεπτομέρειες που θυμίζουν φλόγες, η Nike παρουσίασε τη νέα μπάλα με την οποία θα διεξαχθεί το επόμενο πρωτάθλημα της Πρέμιερ Λιγκ.

Flight Perfected.

Introducing the Ordem V, the official match ball of the @premierleague. Coming soon: https://t.co/vop8UpxGIV pic.twitter.com/Fp1jvHsc91

— Nike UK (@NikeUK) June 1, 2017