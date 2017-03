Wenger out Part 2! (vids)

Oι φίλαθλοι της Αρσεναλ είναι εξοργισμένοι με την εικόνα της ομάδας τους και ζητούν την αποχώρηση του Αρσέν Βενγκέρ. Υστέρα από τα πανό διαμαρτυρίας, σειρά πήραν τα «συλλαλητήρια» πριν τα παιχνίδια. Εγινε την Τρίτη στο ματς με τη Μπάγερν, έγινε και σήμερα πριν την αναμέτρηση με τη Λίνκολν, όπου εκατοντάδες οπαδοί φώναξαν... «Wexit»!

