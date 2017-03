Η Μπέρνλι πίεζε τη Σουόνσι για την ισοφάριση, ο Μπόιντ προσπάθησε με σέντρα να βρει τον Βόουκς, ωστόσο ο φορ της φιλοξενούμενης θέλησε να σκοράρει με το χέρι. Ο Αντονι Τέιλορ όμως είδε... άλλα, είδε χέρι από παίκτη της... Σουόνσι και σφύριξε πέναλτι υπέρ των φιλοξενούμενων. Ο Γκρέι είπε «ευχαριστώ» στο δώρο και ισοφάρισε 1-1. Τι έχουν πάθει οι διαιτητής της Premier League;;

