Ο Καντέ αποχαιρέτησε τον Ρανιέρι (pic)

Ο Καντέ ήταν η μεγάλη αποκάλυψη της περσινής σεζόν στην ανεπανάληπτη πορεία της Λέστερ προς τον τίτλο. Ο Γάλλος μέσος άνθισε υπό τις οδηγίες του Ρανιέρι, τον οποίο αποχαιρέτησε μετά την απόλυσή του από τις αλεπούδες.

«Ένα μεγάλο ευχαριστώ, με πολύ συναίσθημα, στον κύριο Ρανιέρι για όλα όσα κατάφερε: για τον σύλλογο, για τους φιλάθλους και για εμένα», έγραψε στο twitter ο μέσος της Τσέλσι.

Big thanks with emotion to M. Ranieri for all he has achieved: for the club, for the fans and for me.

N'Golo #Ranieri pic.twitter.com/z6uPoQi0Oy

