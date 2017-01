Σύμφωνα με τη «Sun», ένα βραχυκύκλωμα σε ανελκυστήρα του γηπέδου ήταν η αιτία που έβγαινε ο καπνός, στο «Sir Bobby Charlton Stand».

Η Πυροσβεστική του Μάντσεστερ έσπευσε στο σημείο και πολύ γρήγορα είχε ελέγξει την κατάσταση, εντοπίζοντας και την αιτία της πρόκλησης της φωτιάς...

@MENnewsdesk Fire at Old Trafford in South Stand ... Fire alarm going off since 7am and smoke!!! pic.twitter.com/5VXg2PAo2q

— Sarah Louise Feeney (@Feenish87) January 30, 2017