Το ταξίδι των 293 μιλίων του Κλοπ από το Λίβερπουλ στο Πλίμουθ για τον αγώνα Κυπέλλου γιορτάστηκε με ιδιαίτερο τρόπο. Η διοίκηση της δεύτερης παρήγγειλε μία πίτα, την οποία έκανε δώρο στον Γερμανό, όμως εκείνος εξήγησε ότι δεν θα την τιμήσει, καθώς δεν τρώει υδατάνθρακες!

VIDEO | LOVELY! Watch Jürgen Klopp receive a giant pasty at the post-match press conference yesterday against Plymouth. pic.twitter.com/kaSmmNI1AZ

