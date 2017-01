Ο Μχιταριάν μοιράστηκε το βραβείο με τον μικρό Μπράντλεϊ (pic)

Ο μικρός Μπράντλεϊ συνεχίζει να δίνει τη μάχη του για να κρατηθεί στη ζωή και ο Μχιταριάν προχώρησε σε μία υπέροχη κίνηση. Ο μέσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ κέρδισε το βραβείο για το καλύτερο γκολ του μήνα στην Premier League και αποφάσισε να τον μοιραστεί με τον μικρό και πιο διάσημο οπαδό της Σάντερλαντ.

I'd like to share my @premierleague GOTM with my team & a little boy @SunderlandAFC ! What a goal you scored @Bradleysfight ! Stay strong pic.twitter.com/nkfG0ikQn8

— Henrikh Mkhitaryan (@HenrikhMkh) January 13, 2017