Η δημοφιλής ομάδα... καλλιτεχνών του μπάσκετ – γιατί περί τέχνης πρόκειται – με τη βοήθεια του τραμπολίνο και βάζοντας τους τρεις ποδοσφαιριστές των «κανονιέρηδων» να βοηθούν στην εκτέλεση των εντυπωσιακών καρφωμάτων, κέρδισαν τον θαυμασμό των παικτών του Βενγκέρ.

​

Head over to @btsport to see the amazing promo film we did with @Arsenal & @DunkingDevils ahead of #NBALondon #nba #tekkers pic.twitter.com/t1lztSr1nk

— PitchMarketingGroup (@pitchlondon) January 11, 2017