«Χτυπιόταν» ο Αλέξις! (vid)

Ο Χιλιανός, που πέτυχε το πρώτο από τα τρία γκολ της ομάδας του για το τελικό 3-3 σε ένα τρομερό παιχνίδι, όπου οι «κανονιέρηδες» επέστρεψαν από το εις βάρος τους 3-0, δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης.

Είτε για το αποτέλεσμα, είτε γιατί περίμενε τη μπάλα από αριστερά και δεν την πήρε ποτέ, είτε γιατί ο ρέφερι έληξε το ματς δίχως να επιτρέψει μια τελευταία επίθεση στην Άρσεναλ, ο Αλέξις πέταξε τα γάντια του και μονολογούσε, δείχνοντας έξαλλος αλλά και τρομερά απογοητευμένος...

Here's the footage of it. Look at Alexis. Winner mentality. [via @Kloppholic] pic.twitter.com/M11KePIZgd

— Alex Truica (@AlexTruica) January 3, 2017