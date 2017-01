Ο... απογοητευμένος Γκουαρδιόλα! (vid)

Οι δηλώσεις και το ύψος του Πεπ Γκουαρδιόλα στη συνέντευξη μετά τη νίκη της Σίτι επί της Μπέρνλι με 2-1 ήταν όλα τα λεφτά! Σε σημείο που ο δημοσιογράφος αναγκάστηκε να τον ρωτήσει γιατί δεν δείχνει χαρούμενος από τη στιγμή που η ομάδα του κέρδισε! Ο Καταλανός τα έβαλε τη διαιτησία όχι για την κόκκινη του Βραζιλιάνου, αλλά για το γκολ που δέχθηκε η ομάδα του, λέγοντας ότι υπήρξε φάουλ στον Μπράβο και ότι η ερμηνεία των κανονισμών μάλλον είναι διαφορετική στην Αγγλία...

"Pep, you don't seem happy that you've won?" How awkward is this? pic.twitter.com/JPXfIOBdKF

— Match of the Day (@BBCMOTD) January 2, 2017