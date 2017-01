Κέιν όπως... Ανρί!

Ο Κέιν πέτυχε δύο γκολ στη νίκη της Τότεναμ με 4-1 επί της Γουότφορντ την Πρωτοχρονιά και έφτασε στα 59 γκολ στις πρώτες του 100 εμφανίσεις στην Premier League. Με αυτή την επίδοση ο Άγγλος επιθετικός ισοφάρισε εκείνη του μεγάλου Ανρί, ενώ στην ιστορία του πρωταθλήματος είναι συνολικά η έβδομη καλύτερη.

Only 7 players in PL history have scored more goals from their first 100 apps than Harry Kane. He finished level with @ThierryHenry #PL pic.twitter.com/ARWWk30yNN

