Ο Μπολτ πήρε... τηλέφωνο στην Γιουνάιτεντ! (vid)

Η παρουσιάστρια Μάντι Χένρι δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο οπαδός της Γιουνάιτεντ, που κάλεσε από την Τζαμάικα ήταν ο Γιουσέιν Μπολτ! Ο τελευταίος είναι οπαδός των κόκκινων διαβόλων και αποφάσισε να καλέσει στην εκπομπή μετά την μεγάλη ανατροπή της Γιουνάιτεντ επί της Μίντλεσμπρο (2-1) και τα πράγματα στο στούντιο ήταν κάπως... άβολα!

Come on lad of course it was me on @ManUtd TV just now — Usain St. Leo Bolt (@usainbolt) December 31, 2016