Στους Γκρίζλις ο Μάρκο Γκούντουριτς! (pic)

Την ώρα που η τουρκική λίρα καταγράφει συνεχείς πτώσεις έναντι του δολαρίου, η Φενέρμπαχτσε των πέντε σερί προκρίσεων σε Final 4 και τριών συμμετοχών σε τελικούς βλέπει τουλάχιστον έναν παίκτη της να κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι κάθε καλοκαίρι.

Χθες έγινε γνωστό ότι Νικολό Μέλι παίρνει το ταλέντο του και μετακομίζει στη Νέα Ορλεάνη με εγγυημένο διετές συμβόλαιο για λογαριασμό των Πέλικανς και σήμερα (1/7) ο Μάρκο Γκούντουριτς φέρεται να έχει συμφωνήσει με τους Γκρίζλις!

Ο Σέρβος άσος μέτρησε φέτος 9.4 πόντους, 1.9 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ μ.ό. σε 36 συμμετοχές στην EuroLeague με τη Φενέρμπαχτσε και όπως αναφέρουν οι συμπατριώτες του, η νέα σεζόν θα τον βρει στο Μέμφις.

Marko Gudurić to Memphis Grizzlies. Done deal. Another Fenerbahce player leaving for NBA.

