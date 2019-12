Σπανούλης και Καλάθης στο «κυνήγι» του Τεόντοσιτς (pics & vids)

Μετά το ντέρμπι του ΟΑΚΑ που έβγαλε νικητή τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ, οι «αιώνιοι» στρέφονται στις εκτός έδρας αναμετρήσεις τους στην Ισπανία.

Την Πέμπτη (12/12, 22:00) ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Ρεάλ στην Μαδρίτη, ενώ οι «πράσινοι» φιλοξενούνται στο «σπίτι» της Μπαρτσελόνα την Παρασκευή (13/12, 22:00).

Βασίλης Σπανούλης και Νικ Καλάθης ετοιμάζονται, μάλιστα, να αφήσουν πίσω τους τον Μίλος Τεόντοσιτς. Ο πρώτος στην κατηγορία των εύστοχων τριπόντων στη διοργάνωση (θέλει ακόμα τρία) και ο δεύτερος στην λίστα με τους κορυφαίους πασέρ (θέλει ακόμα 16 ασίστ).

Η Euroleague Greece παρουσιάζει τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στην 13η αγωνιστική της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Οι MVPs: Μάικ Τζέιμς (1η, 8η), Βασίλιε Μίτσιτς (2η, 5η), Νάντο Ντε Κολό (3η), Τόρνικε Σενγκέλια (4η, 6η), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (Οκτωβρίου), Κόρι Χίγκινς (7η), Νικ Καλάθης (9η), Λουκ Σίκμα (9η), Νίκολα Μίροτιτς (10η), Σέιν Λάρκιν (11η, Νοεμβρίου), Κώστας Σλούκας (12η).

Δεν αστοχούν σε βολή: Τζίμερ Φριντέτ (10/10), Τζέικομπ Ουάιλι (10/10), Ντεσόν Τόμας (13/13), Ταϊρίς Ράις (12/12), Νάντο Ντε Κολό (20/20), Κώστας Σλούκας (18/18), Τζέιμς Άντερσον (18/18), Αντριέν Μοερμάν (10/10), Βασίλιε Μίτσιτς (25/25), Τίμπορ Πλάις (16/16), Κρις Σίνγκλετον (11/11), Μάρκους Έρικσον (25/25), Λορένζο Μπράουν (20/20), Λούκα Βιλντόζα (28/28), Άντζελο Καλοϊάρο (11/11), Γιάνις Στρέλνιεκς (15/15), Τρέι Τόμπκινς (16/16), Άντονι Ράντολφ (17/17), Τζόρνταν Λόιντ (9/9), Πολ Ζίπσερ (10/10), Ισμαέλ Μπακό (10/10), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (11/11), Νεμάνια Νέντοβιτς (13/13).

Top 5 Scorers: Χουάν Κάρλος Ναβάρο (4.152), Βασίλης Σπανούλης (4.119), Γιώργος Πρίντεζης (3.046), Παούλιους Γιανκούνας (3.008), Φελίπε Ρέγιες (2.998).

Top 5 Rebounders: Φελίπε Ρέγιες (1.782), Παούλιους Γιανκούνας (1.763), Γιάννης Μπουρούσης (1.603), Άντε Τόμιτς (1.47), Μιρσάντ Τουρκσάν (1.287).

Top 5 Passers: Βασίλης Σπανούλης (1.462), Δημήτρης Διαμαντίδης (1.255), Τομά Ερτέλ (1.173), Σέρχιο Ροντρίγκεθ (1.159), Μίλος Τεόντοσιτς (1.126).

Top 5 Stealers: Δημήτρης Διαμαντίδης (434), Θοδωρής Παπαλουκάς (335), Πάμπλο Πριχιόνι (322), Νικ Καλάθης (283), Ρούντι Φερνάντεθ (270).

Top 5 Blockers: Φραν Βάσκεθ (249), Μπράιαντ Ντάνστον (242), Κάιλ Χάινς (219), Άλεξ Τάιους (209), Γιάννης Μπουρούσης (194).

Τop 5 Index Rating: Βασίλης Σπανούλης (3.908), Χουάν Κάρλος Ναβάρο (3.890), Δημήτρης Διαμαντίδης (3.806), Φελίπε Ρέγιες (3.753), Παούλιους Γιανκούνας (3.670).

Πόντοι (μ.ό.) φέτος: 1. Σέιν Λάρκιν (22.1), 2. Νάντο Ντε Κολό (20.5), 3. Αλεξέι Σβεντ (19.6), 4. Νίκολα Μίροτιτς (19.3), 5. Τόρνικε Σενγκέλια (18.8).

Ριμπάουντ (μ.ό.) φέτος: 1. Νίκολα Μιλουτίνοφ (9.8), 2. Τονιέ Ζεκιρί (8.9), 3. Μπόγιαν Ντούμπλιεβιτς (6.8), 4. Νίκολα Μίροτιτς (6.7), 5. Λουκ Σίκμα (6.2).

Ασίστ (μ.ό.) φέτος: 1. Νικ Καλάθης (8.8), 2. Βασίλιε Μίτσιτς (6.7), 3. Φακούντο Καμπάτσο (6.4), 4 Κώστας Σλούκας (5.9), 5. Σέρχιο Ροντρίγκεθ (5.5).

Κλεψίματα (μ.ό.) φέτος: 1. Φακούντο Καμπάτσο (1.7), 2. Γκρεγκ Μονρό (1.6), 3. Βασίλιε Μίτσιτς - Γκουστάβο Αγιόν (1.5), 4. Νίκολα Μίροτιτς - Νικ Καλάθης - Ντεσόν Τόμας - Ρόκας Γκιεντράιτις - Σκότι Ουίλμπεκιν (1.4), 5. Πιέρι Χένρι - Μπράντον Ντέιβις - Ντέρικ Ουίλιαμς (1.3).

Τάπες (μ.ό.) φέτος: 1. Έντι Ταβάρες (2.0), 2. Μπράιαντ Ντάνστον (1.6), 3. Τζόρνταν Μίκι (1.2), 4. Γιουσουφά Φολ (1.0), 5. Ζαν-Σαρλς Λιβιό - Κάιλ Χάινς (0.9).

Σύστημα αξιολόγησης (βαθμοί μ.ό.): 1. Σέιν Λάρκιν (25.1), 2. Τόρνικε Σενγκέλια (21.5), 3. Νίκολα Μιλουτίνοφ (20.9), 4. Νίκολα Μιλουτίνοφ (20.8), 5. Νικ Καλάθης (19.5).

Άλλα facts

Χίμκι - Άλμπα, Μπάγερν Μονάχου - Ζενίτ Αγ. Πετρούπολης και Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν θα δώσουν την πρώτη τους αναμέτρηση στην Euroleague.

Ο Αλεξέι Σβεντ θέλει 53 πόντους για τους 2.000.

Την περσινή σεζόν, Φενέρμπαχτσε και Αναντολού Εφές αναμετρήθηκαν 13 φορές, με την δεύτερη να κάνει 8 νίκες.

Ο Ερυθρός Αστέρας έχει ρεκόρ 5-3 στα ματς με την Μπασκόνια, αλλά η ομάδα της Βιτόρια έχει επικρατήσει στα τρία από τα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.

Η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έχει ρεκόρ 18-7 στα ματς με την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται του Ολυμπιακού κατά μία νίκη στις αναμετρήσεις τους (15-1).

Ο Σέρχιο Γιουλ έχει 1.065 ασίστ (7ος) και μπροστά του είναι ο Νικ Καλάθης με 1.111. Μπροστά από τον ηγέτη του «τριφυλλιού» είναι ο Μίλος Τεόντοσιτς (1.126).

Ο Σπανούλης είναι τρίτος σε εύστοχα τρίποντα (469) και μπροστά του έχει τον Μίλος Τεόντοσιτς με 471.

Ο Γιώργος Πρίντεζης (345, 13ος) θέλει 3 επιθετικά ριμπάουντ για να ξεπεράσει τον Μάικ Μπατίστ (347, 12ος) στη σχετική λίστα.

Η Βαλένθια έχει ρεκόρ 4-2 με την Ζαλγκίρις, αλλά η ομάδα του Κάουνας έχει κάνει τις δύο τελευταίες νίκες.

Η Μπαρτσελόνα έχει 21 νίκες και 13 ήττες με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό ΟΠΑΠ.

Shout-out to everyone who will be in @ZalgirioArena this Friday! You've made it another #SOLDOUT in the @EuroLeague! pic.twitter.com/VwPJcViUgz

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) 10 Δεκεμβρίου 2019