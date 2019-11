Στο Περιστέρι ο Μορέιρα!

ΑΕΚ και Περιστέρι Winmasters τον διεκδίκησαν, αλλά τελικά κατέληξε στην ομάδα του Ηλία Ζούρου.

Ο Ανγκολέζος σέντερ, που επιθυμούσε να πάει στην «Βασίλισσα», αλλά στην θέση που παίζει είναι και ο Μάρκους Σλότερ, με τον οποίο έχει τον ίδιο ατζέντη, κατέληξε τελικά στο σύλλογο των Δυτικών Προαστίων, όπου και θα αντικαταστήσει τον τραυματία Μάικλ Μόρισαν, που θα μείνει εκτός για δύο μήνες.

Αναλυτικά:

«Η ΚΑΕ Περιστέρι winmasters ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον αθλητή, Γιανίκ Πίρες Μορέιρα! Ο ύψους 2.11 Ανγκολέζος σέντερ έρχεται για να ενισχύσει την γραμμή των ψηλών των "κυανοκιτρίνων", έπειτα από τον τραυματισμό του Μάικ Μόρισον.

Who is who

Ο Γιανίκ Πίρες Μορέιρα γεννήθηκε στις 31 Ιουλίου 1991 στην πρωτεύουσα της Ανγκόλα, Λουάντα. Ξεκίνησε το μπάσκετ από την πατρίδα του στο Colegio Heritania Janete (ανήκε ταυτόχρονα στην Primeiro de Agostο), αλλά το 2011 μετακόμισε στις ΗΠΑ και για δύο χρόνια βρέθηκε στο πανεπιστήμιο South Plains.

Το 2013 πήρε μεταγραφή για το SMU, όπου και αγωνίστηκε μέχρι και το 2015 υπό τις οδηγίες του Λάρι Μπράουν. Το καλοκαίρι του 2015 αγωνίστηκε στο Summer League και σε 5 αγώνες, με τους Λος Άντζελες Κλίπερς.

H πρώτη του επαγγελματική σεζόν καταγράφηκε στη Γαλλία με τη Ρουέν (2015-16). Από τη γαλλική ομάδα αποχώρησε στις αρχές Απριλίου του 2016 και δύο εβδομάδες αργότερα συμφώνησε με την Μούρθια, στην οποία αγωνίστηκε ως το τέλος της σεζόν 2015-16, υπό τις οδηγίες του Φώτη Κατσικάρη.

Τον Ιούλιο του 2016 ο Γιανίκ Μορέιρα υπέγραψε στους Τορόντο Ράπτορς, με τους οποίους συμμετείχε και στο Summer League, αλλά και στο μεγαλύτερο μέρος της προετοιμασίας.

Από τις 30 Οκτωβρίου 2016 συνέχισε στους Ράπτορς 905, τη θυγατρική ομάδα του Τορόντο στην G-League, με τους οποίους αναδείχθηκε πρωταθλητής.

Τη σεζόν 2017-18 αγωνίστηκε στη VTB League, με την Ρωσική Πάρμα και σε 22 αγώνες είχε 9 πόντους (50,7% στα δίποντα, 79,4% στις βολές), 6,1 ριμπάουντ και 1,1 ασίστ.

Tην επόμενη χρονιά ξεκίνησε με τον ΠΑΟΚ όπου σε 11 αγώνες είχε 9 πόντους, για να μετακομίσει στη συνέχεια στην Ιταλία με τη φανέλα της Βίρτους Μπολόνια, με την οποία σε 14 ματς είχε 8,6 πόντους.

Παράλληλα είναι διεθνής με την Εθνική ομάδα της Ανγκόλα, με τη φανέλα της οποίας αγωνίστηκε στο φετινό Παγκόσμιο Κύπελλο που διεξήχθη στην Κίνα».