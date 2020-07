Δεκάδες Plug-in υβριδικά μοντέλα στη γκάμα της Mercedes

Με τη σημαντική αύξηση του αριθμού των μοντέλων της με τεχνολογία plug-in-hybrid, η Mercedes-Benz απευθύνεται σε μία ευρεία βάση καταναλωτών. Αυτή η τάση συμβάλλει σημαντικά στην πορεία προς τις μετακινήσεις με ουδέτερες εκπομπές CO 2 που η Mercedes-Benz έχει δεσμευτεί να ακολουθήσει με τη στρατηγική της για αποδέσμευση από τον άνθρακα. Τα plug-in hybrid οχήματα προσφέρουν τη δυνατότητα κίνησης μόνο με ηλεκτρικό ρεύμα και συνεπώς με μηδενικές τοπικές εκπομπές, ειδικά σε αστικές περιοχές. Τα μοντέλα με τεχνολογία EQ Power είναι παράλληλα υβριδικά, που μπορούν να φορτιστούν και από εξωτερικά δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας (plug-in). Το σύστημα μετάδοσης κίνησης αποτελείται από έναν ηλεκτροκινητήρα και έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης που λειτουργούν παράλληλα και μπορούν να τροφοδοτήσουν το όχημα είτε μεμονωμένα είτε από κοινού. Έτσι, τα μοντέλα plug-in hybrid προσφέρουν μια γρήγορη και απλή είσοδο στην ηλεκτροκίνηση - χωρίς η κίνησή τους να εξαρτάται από τις υποδομές φόρτισης. Η Mercedes-Benz επεκτείνει συστηματικά τη γκάμα των plug-in-hybrid μοντέλων της και πρόκειται να διαθέτει περισσότερες από 20 εκδόσεις μοντέλων έως το τέλος του έτους - από A-Class έως S-Class και από GLA έως GLE.

“Η τεχνολογία των Plug-in hybrid ενσωματώνει τα καλύτερα των δύο κόσμων. Στην πόλη, λειτουργούν μόνο ηλεκτρικά, ενώ σε μεγαλύτερες αποστάσεις επωφελούνται από την αυτονομία των κινητήρων εσωτερικής καύσης,” εξηγεί ο Dr. Torsten Eder, Chief Engineer Mercedes-Benz Drivetrains. “Προσφέρουν ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα στο όχημα γενικά, καθώς ανακτούν αφ’ ενός την ενέργεια κατά το φρενάρισμα, αφ’ ετέρου μπορεί να λειτουργήσει ο κινητήρας εσωτερικής καύσης στις πιο οικονομικές- όσον αφορά στην κατανάλωση – ταχύτητες και φορτία. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των κινητήριων συνόλων αλληλοσυμπληρώνονται τέλεια. Ένας ηλεκτροκινητήρας λειτουργεί πιο αποτελεσματικά σε χαμηλές ταχύτητες, ενώ ένας κινητήρας εσωτερικής καύσης είναι πιο αποτελεσματικός σε υψηλότερες ταχύτητες και φορτία. ”

6 compact Plug-in hybrid

Στην compact κατηγορία, η Mercedes-Benz προσφέρει ήδη από μία έκδοση plug-in hybrid στα μοντέλα της A-Class, A-Class Saloon, B-Class, CLA, CLA Shooting Brake and GLA. Λειτουργώντας μαζί, ο τετρακύλινδρος 1.33 λίτρων βενζινοκινητήρας και ο 75 kW ηλεκτροκινητήρας προσφέρουν συνδυαστική απόδοση 160 kW (218 hp) και συνολική μέγιστη ροπή 450 Νm. Το κύριο χαρακτηριστικά του ηλεκτροκινητήρα, δηλ. Η μέγιστη ροπή από στάση, κάνουν τα compact plug-in hybrid μοντέλα να ανταποκρίνονται άμεσα, όπως απεικονίζεται και στις επιδόσεις τους. Για παράδειγμα, η A 250 e (μεικτή κατανάλωση καυσίμου 1,6-1,4 l / 100 km, εκπομπές CO2 συνδ. 36–32 g / km, κατανάλωση ενέργειας συνδ. 15,3–14,8 kWh / 100 km) ολοκληρώνει το κλασικό σπριντ 0 – 100 km / h σε μόλις 6. 6 δευτερόλεπτα. Ακόμη και με τη αποκλειστική χρήση του ηλεκτροκινητήρα, μπορεί να φτάσει σε τελική ταχύτητα έως 140 km / h - περισσότερο από αρκετό για να σημειώσει καλή πρόοδο στον αυτοκινητόδρομο εντός των ορίων ταχύτητας των περισσότερων χωρών χωρίς τη χρήση του κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Η εμβέλεια του ηλεκτροκινητήρα υπερβαίνει τα 70 χιλιόμετρα (NEDC). Η μπαταρία ιόντων λιθίου, με συνολική χωρητικότητα 15,6 kWh μπορεί να φορτιστεί εξωτερικά είτε με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC) είτε με συνεχές ρεύμα (DC). Σε ένα wallbox 7,4 kW (AC), και με το προαιρετικό σύστημα οχήματος εναλλασσόμενου ρεύματος (OBC – On-Board Charger) έως και 7,4 kW, η φόρτιση από 10 έως 100% SoC (State of Charge) διαρκεί περίπου 1 ώρα 45 λεπτά. Χρησιμοποιώντας ταχυφορτιστή DC έως 24 kW και το προαιρετικό σύστημα οχήματος φόρτισης συνεχούς ρεύματος έως 24 kW, χρειάζονται περίπου 25 λεπτά για να περάσει η μπαταρία από 10 έως 80% SoC. Για να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή χωρητικότητα του χώρου αποσκευών σε σύγκριση με τα συμβατικά αντίστοιχα μοντέλα, ο σωλήνας εξαγωγής έχει τοποθετηθεί κεντρικά κάτω από το δάπεδο του οχήματος ενώ η πίσω απόληξη του σιγαστήρα βρίσκεται στην κεντρική σήραγγα. Η ενσωμάτωση της δεξαμενής καυσίμου στο χώρο του άξονα δημιουργεί επιπλέον χώρο κάτω από τον πίσω πάγκο καθισμάτων για την μπαταρία υψηλής τάσης.

EQ Power: με ηλεκτρική αυτονομία έως 100 χλμ

Tα μοντέλα με EQ Power models, από τη C-Class έως την S-Class και από τη GLC έως τη GLE, διανύουν ήδη την τρίτη γενιά των υβριδικών μοντέλων. Με μέγιστη ισχύ 90 kW και off-the-line ροπή 440 Nm προσφέρουν εκλεπτυσμένη απόδοση σε όλους τους τρόπους οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης της αμιγούς ηλεκτροκίνησης, και τελικές ταχύτητες 130 km / h. Στην περίπτωση της GLE 350 de 4MATIC (μεικτή κατανάλωση καυσίμου 1,3–1,1 l / 100 km, εκπομπές CO combined 34-29 g / km, μεικτή κατανάλωση ενέργειας 28,7–25,4 kWh / 100 km) η μέγιστη απόδοση είναι 100 kW με τελική ταχύτητα έως 160 km / h. Στη νέα γκάμα μοντέλων της E-Class, η Mercedes-Benz προσφέρει επτά διαφορετικά plug-in hybrid μοντέλα (λιμουζίνες και στέισον-βάγκον), με κινητήρες βενζίνης ή πετρελαίου και κίνηση στους πίσω ή και στους 4 τροχούς. H ηλεκτρική αυτονομία των C-, E- και S-Class είναι περίπου 50 χιλιόμετρα (NEDC), ενώ η GLE προσφέρει περισσότερα από 100 χιλιόμετρα (NEDC). Ιδιαίτερα σημαντική για την αύξηση της ηλεκτρικής αυτονομίας είναι η αυξημένη ονομαστική χωρητικότητα 13,5 kWh. Η μπαταρία της GLE μπορεί να αποθηκεύσει έως και 31,2 kWh. Σε ένα wallbox με εναλλασσόμενο ρεύμα (AC), μια άδεια μπαταρία μπορεί να φορτιστεί πλήρως στο σπίτι σε περίπου 1,5 ώρα (GLE: 3 ώρες 15 λεπτά).

Eξυπνη στρατηγική λειτουργίας

Για να διασφαλιστεί ότι ο χρόνος μεταξύ των φορτίσεων είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερος και ο χρόνος φόρτισης όσο το δυνατόν συντομότερος, στα μοντέλα EQ Power το ηλεκτρονικό σύστημα του οχήματος βοηθά τον οδηγό να οδηγεί αποτελεσματικά με μια έξυπνη στρατηγική λειτουργίας που καθορίζεται βάσει της διαδρομής. Αναγνωρίζει και προτείνει τις ενότητες της διαδρομής που ταιριάζουν καλύτερα με την ηλεκτροκίνηση ενώ παράλληλα λαμβάνει υπόψη παράγοντες όπως δεδομένα πλοήγησης, τοπογραφία, περιορισμούς ταχύτητας και συνθήκες κυκλοφορίας για ολόκληρη την προγραμματισμένη διαδρομή. Το σύστημα ECO Assist υποστηρίζει τον οδηγό συμβουλεύοντάς τον όσον αφορά στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμου. Οι οδηγοί που ακολουθούν με συνέπεια τις συμβουλές του μπορούν να μειώσουν την κατανάλωσή τους έως και 5% σε σχέση με ένα κανονικό προφίλ οδήγησης που δεν περιλαμβάνει τις προτάσεις του συστήματος.

Το Mercedes me Charge απλοποιεί τη φόρτιση

Οι οδηγοί μίας Mercedes-Benz EQC ή ενός μοντέλου plug-in-Hybrid, μέσω της υπηρεσίας Mercedes me Charge έχουν πρόσβαση σε ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα φόρτισης στον κόσμο με περισσότερους από 300 διαφορετικούς διαχειριστές δημόσιων σταθμών φόρτισης στην Ευρώπη (σε πόλεις, χώρους στάθμευσης, αυτοκινητόδρομους, εμπορικά κέντρα κ.λπ.). Στην Ελλάδα με τη χρήση μιας κάρτας RFID, η πρόσβαση στα σημεία φόρτισης είναι εύκολη και πρακτική. Χωρίς την ανάγκη σύναψης διαφορετικών συμβολαίων με τους εκάστοτε παρόχους ή την επαναλαμβανόμενη ταυτοποίηση του ιδιοκτήτη, οι πελάτες επωφελούνται από την ενσωματωμένη λειτουργία πληρωμής, καταχωρώντας μόνο μία φορά τον τρόπο πληρωμής. Έτσι, η χρέωση γίνεται αυτόματα κάθε φορά που φορτίζει το όχημα. Οι εκάστοτε χρεώσεις αποστέλλονται μηνιαία, σε μια σαφή αναλυτική κατάσταση. O πελάτης μπορεί να ενεργοποιήσει άνετα την υπηρεσία Mercedes me Charge στο Mercedes me Portal.

Αναλυτής δεδομένων το EQ Ready app

Η δωρεάν εφαρμογή EQ Ready αναλύει τα δεδομένα οδήγησης κάθε χρήστη και τα συγκρίνει με μια σειρά παραμέτρων από ηλεκτρικά και Plug-in-Hybrid οχήματα. Στη συνέχεια, καθορίζει εάν εξυπηρετεί τον χρήστη να επιλέξει ένα αμιγώς ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή ένα Plug-In-Hybrid μοντέλο. Τα αποτελέσματα βασίζονται στο ατομικό προφίλ χρήσης και η τελική πρόταση δημιουργείται από την ανάλυση όχι μόνο ενός ταξιδιού, αλλά του καθημερινού προφίλ οδήγησης. Σε κάθε περίπτωση τα εξατομικευμένα δεδομένα εξάγονται μόνο με τη ρητή και εκ των προτέρων συγκατάθεση του πελάτη.

Η νέα έκδοση της εφαρμογής θα είναι σύντομα διαθέσιμη σε App store/Google Play Store και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιαδήποτε μάρκα οχήματος. Το EQ Ready App ελέγχει όχι μόνο εάν οι προορισμοί του χρήστη θα μπορούσαν να επιτευχθούν αποκλειστικά με ηλεκτροκίνηση, αλλά παρέχει επίσης καθημερινές πληροφορίες σχετικά με την ισχύ που απαιτούν οι μετακινήσεις του, καθώς και τους διαθέσιμους σταθμούς φόρτισης κατά τη διαδρομή. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί να συγκρίνει το όχημά του με ένα μοντέλο εναλλακτικού συστήματος κίνησης από τη Mercedes-Benz.