Eli ZΕRO, ένας ηλεκτρικός νάνος για την πόλη (pics)

Δεν χρειάζεται να είσαι ειδήμων για να αντιληφθείς, ότι τα ηλεκτροκίνητα μοντέλα θα παίξουν μελλοντικά βαρύνοντα ρόλο στην αστική κινητικότητα. Αυτή την άποψη ασπάζεται και η νεοφυής επιχείρηση εξέλιξης και παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων, Eli, που δεν έμεινε όμως στα λόγια αλλά παρουσίασε και το πρώτο ανάλογο προϊόν της. Η Eli είχε κάνει την αρχή πριν τρία χρόνια, όταν αποκάλυψε στην έκθεση ηλεκτρονικών CES του Λας Βέγκας το μοντέλο ZERO, ένα μικροσκοπικό διθέσιο αυτοκινητάκι αποκλειστικά με ηλεκτροκινητήρα.

Τώρα έκαναν οι Αμερικανοί τη δεύτερη κίνηση ανακοινώνοντας περισσότερα στοιχεία για το λιλιπούτειο μοντελάκι τους. Το Eli ZERO θυμίζει εξωτερικά το φουτουριστικό Renault Twizy, αν και στη δική του περίπτωση κάθονται ο οδηγός και ο συνοδηγός ο ένας δίπλα στον άλλον και όχι στοιχημένοι σε φάλαγγα όπως συμβαίνει με το γαλλικό μίνι. Επίσης προβλέπεται κανονικό πίσω παρμπρίζ και δύο γυάλινες πόρτες για προστασία από τις κακές καιρικές συνθήκες, αλλά και σε περίπτωση σύγκρουσης. Κατά τα άλλα υιοθετεί το ZERO αρκετά στοιχεία της επιτυχημένης συνταγής του Smart Fortwo, ενώ διαθέτει μεταξύ άλλων και γυάλινη ηλιοροφή.

Οι εξωτερικές διαστάσεις του αμερικανικού ηλεκτρικού νάνου είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Το μήκος του ανέρχεται σε μόλις 2,25 μ., το πλάτος σε 1,38 μ. και το ύψος σε 1,57 μ., ενώ το μήκος του μεταξόνιου είναι ακριβώς 2,60 μ. και η διάμετρος ολικής στροφής μόνον 7,01 μ. επιτρέποντας έτσι ακόμη και δύσκολους ελιγμούς σε ελάχιστο διαθέσιμο χώρο.

Το διθέσιο μοντελάκι θα κυκλοφορήσει σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις με δύο μπαταρίες διαφορετικής χωρητικότητας. Η βασική έκδοση Eli ZERO Light και η Eli ZERO θα εφοδιάζονται με ζάντες 12 ιντσών και μπαταρία χωρητικότητας 5,8 Κιλοβατώρων, ενώ η ακριβότερη Eli ZERO Plus με ζάντες 13 ιντσών και μπαταρία 8 Κιλοβατώρων. Στην πρώτη περίπτωση προσφέρει το μινιμαλιστικό αυτοκίνητο έως 80 χλμ. αυτονομία, στη δεύτερη έως 113, ενώ οι αντίστοιχοι χρόνοι φόρτισης ανέρχονται σε 2,5 και 3,5 ώρες.

Η ισχύς του ηλεκτροκινητήρα φτάνει τα 4 KW, δηλαδή 5,4 ίππους και η ανώτατη ταχύτητα κυμαίνεται μεταξύ 40 και 45 χλμ./ώρα. Το ανάμεσα το γράφουμε, επειδή τα 40 χλμ./ώρα αφορούν στο μοντέλο που θα κυκλοφορήσει στην αμερικανική αγορά και τα 45 χλμ./ώρα σε εκείνο της ευρωπαϊκής. Υπάρχει επίσης και ένας μικρός χώρος αποσκευών 160 λίτρα για τις καθημερινές ανάγκες του κατόχου του.

Μεγάλα κενά εμφανίζει πάντως ο εξοπλισμός του Eli ZERO, που θα διατίθεται σε δύο διαφορετικούς χρωματισμούς. Το αμερικανικό μίνι εφοδιάζεται απλά με ζώνες ασφαλείας, αισθητήρες παρκαρίσματος σε συνδυασμό με κάμερα οπισθοπορείας και την υποχρεωτική γεννήτρια ήχου για τις χαμηλές ταχύτητες. Επίσης οι μπροστινοί προβολείς του είναι LED και το κρύσταλλο της ηλιοροφής του μπορεί να ρυθμιστεί πιο σκούρο φιμέ. Στο εσωτερικό προβλέπονται καθίσματα από τεχνητή δερματίνη, κλιματισμός και σύστημα πολυμέσων με οθόνη επτά ιντσών μέσω σύνδεσης με Bluetooth.