Πώς γεννήθηκε ο θρύλος του Nissan GT-R

To Φεβρουάριο του 1969 έμελλε να κάνει το ντεμπούτο του ένα μοναδικό αυτοκίνητο. Η Nissan συνδύασε τις καλύτερες τεχνολογίες της και κατασκεύασε το “Skyline 2000GT-R” ένα αυτοκίνητο της κατηγορίας touring, με πρωτοφανείς υψηλές επιδόσεις. Το μνημειώδες ρεκόρ αυτού του οχήματος με τις 52 νίκες σε μια περίοδο τριών ετών δεν πρόκειται να ξεχαστεί ποτέ στην ιστορία των ιαπωνικών αγώνων!

Το όχημα διέθετε πολλά παραδείγματα αγωνιστικής τεχνολογίας που γεννήθηκαν από τις εμπειρίες της Nissan με το πρωτότυπο αγωνιστικό αυτοκίνητο “Prince R380”, όπως ο κινητήρας DOHC τεσσάρων βαλβίδων και η ανεξάρτητη ανάρτηση σε κάθε τροχό, σφυρηλατώντας ένα σημαντικό μέρος της κυριαρχίας του στους αγώνες.

Η πρώτη νίκη του μοντέλου ήρθε στις 3 Μαΐου 1969, στον αγώνα TS-b του JAF Grand Prix στο Fuji Speedway, με την τετράθυρη έκδοση. Από το Grand Prix της Ιαπωνίας το 1969, τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, όπου το GT-R κατέκτησε την 7η νίκη του, υιοθετήθηκε ένα σύστημα ψεκασμού καυσίμου. Ανεβάζοντας τη μέγιστη απόδοση στα 230PS / 8.400 σ.α.λ., το σύστημα αυτό έδωσε στο Skyline ένα ακόμη μεγαλύτερο πλεονέκτημα στις αγωνιστικές πίστες.

Δύο χρόνια αργότερα, στον αγώνα του All Japan Suzuka Automobile (Μάρτιος του 1971), το hardtop GT-R προστέθηκε στην γκάμα του μοντέλου.

Η ιστορική 50η νίκη ήρθε στις 20 Μαρτίου του 1972, στον πρώτο γύρο του Fuji GC, του αγώνα ταχύτητας 300χλμ του Fuji. Λόγω των ισχυρών ανέμων και της βροχής, ο αγώνας μειώθηκε από τους 20 γύρους στους 12. Μέσα σε σύννεφα από σπρέι νερού, το αυτοκίνητο No. 15, ένα GT-R που οδήγησε ο K. Takahashi, πήρε την καρό σημαία και ταυτόχρονα μπήκε στο πάνθεον της ιστορίας των αγώνων αυτοκινήτου.

Το GT-R κυριάρχησε στους κορυφαίους αγώνες τουρισμού στην Ιαπωνία, κερδίζοντας συνολικά 52 από αυτούς σε μόλις τρία χρόνια!

Η αναγνωρισιμότητα του μοντέλου διεθνώς είναι τόσο μεγάλη που αρκετά μοντέλα GT-R έχουν εμφανιστεί στην πασίγνωστη σειρά βιντεοπαιχνιδιών Need For Speed. Τόσο το GT-R όσο και το Skyline εμφανίζονται στο εξαιρετικά δημοφιλές franchise των ταινιών Fast and Furious. Επιπλέον, δεκάδες διαφορετικές εκδόσεις του GT-R εμφανίζονται στον επαναστατικό προσομοιωτή οδήγησης / παιχνίδι του Gran Turismo, ως εικονικό αυτοκίνητο. Και η ανταπόκριση από το κοινό ήταν τόσο ενθουσιώδης που οδήγησε την κατασκευή ενός πραγματικού πρωτότυπου αυτοκινήτου!

Το ηρωικό “DNA” αυτού του αυτοκινήτου ευδοκιμεί μέχρι σήμερα στην σημερινή τεχνολογική ναυαρχίδα της Nissan, το NISSAN GT-R.

Ανακαλύψτε περισσότερα για το Nissan GT-R στο https://www.nissan.gr/vehicles/new-vehicles/gt-r.html