To Tesla Roadster SpaceX θα είναι... πύραυλος (pic & vid)

Το όνομα Roadster έχει ξεχωριστή σημασία για την Tesla καθώς είναι το μοντέλο με το οποίο το 2008 η εταιρεία συστήθηκε στον κόσμο της αυτοκίνησης. Η Tesla έκτοτε κατέκτησε τον κόσμο της ηλεκτροκίνησης και έγινε ένα όνομα παγκοσμίως γνωστό. Πριν από 3,5 χρόνια, τον Νοέμβριο του 2017, ο Έλον Μασκ παρουσίασε επίσημα τη 2η γενιά του Roadster με προδιαγραφές που κόβουν την ανάσα: Αυτονομία σχεδόν 1000 χιλιόμετρα, επιτάχυνση 0-60 μίλια/ώρα (0-97 χλμ/ώρα) σε 1,9 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα πάνω από 400 χλμ/ώρα. Αντίστοιχα εντυπωσιακή είναι και η τιμή του καθώς θα κοστίζει 200.000 δολάρια

Αυτό το εξωπραγματικό ηλεκτρικό Tesla Roadster, βέβαια, δεν έχει μπει ακόμα στην παραγωγή και ύστερα από διαδοχικές αναβολές αυτό αναμένεται να γίνει μέσα στο 2022. Όσο το περιμένουμε, όμως, ένα πρωτότυπο του νέου Roadster εντάχθηκε στα εκθέματα του Μουσείου Petersen στο Λος Άντζελες. Το πρωτότυπο αυτό συνοδεύεται από μια περιγραφή που στο τέλος της αναφέρει ότι όταν το αυτοκίνητο θα συνδυάζεται με το πακέτο SpaceX (SpaceX είναι η εταιρεία αεροδιαστημικής του Μασκ) θα έχει επιτάχυνση που δεν έχουμε ξαναδεί σε αυτοκίνητο παραγωγής. Σύμφωνα, λοιπόν, με την περιγραφή του εκθέματος, το ηλεκτρικό Tesla Roadster SpaceX θα επιταχύνει από στάση μέχρι τα 0-60 μίλια/ώρα (0-97 χλμ/ώρα) σε 1,1 δευτερόλεπτα!

Γνωρίζοντας την «τρέλα» του Έλον Μασκ, είναι σίγουρα πιθανό ότι ένας τέτοιος στόχος είναι κάτι που θα επιδίωκε. Το μόνο που απομένει να το Tesla Roadster να κυκλοφορήσει στους δρόμους και να το επιβεβαιώσουμε.

So I guess it’s now kinda official that the Space X package Roadster does a 1.1 second 0-60mph. Wow @elonmusk #Tesla #SpaceX pic.twitter.com/s7AibLkDmm

— Zack (@BLKMDL3) May 20, 2021