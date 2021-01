Οι ειδικοί του στυλ λατρεύουν το νέο Opel Mokka (pics)

Αυτοί οι δύο πραγματικά γνωρίζουν από ομορφιά: ο Jorge González είναι χορογράφος, μοντέλο και μέλος κριτικής επιτροπής στο τηλεοπτικό σόου “Let's Dance”. Ο Κουβανός έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως εκπαιδευτής μοντέλων στο “Germany's Next Top Model”. Ο Boris Entrup, make-up artist, έδωσε επίσης το παρών στο casting show χορηγός του οποίου ήταν η Opel. Ως “Head of Make-up” συμμετείχε ενεργά στην Εβδομάδα Μόδας του Βερολίνου επί πολλά χρόνια, ενώ επιμελείται το στυλ διασημοτήτων όπως η Naomi Campbell και η Anna Netrebko. Εκτός από τη συμμετοχή τους στο “Germany's Next Top Model”, οι δύο ειδικοί του χώρου της μόδας και της ομορφιάς μοιράζονται τα ίδια συναισθήματα αγάπης για την πόλη τους, το Αμβούργο και το νέο Opel Mokka. Επομένως, τι πιο φυσικό από μία φωτογράφηση του Mokka, με φόντο το επιβλητικό κτίριο του Μεγάρου της Φιλαρμονικής του Έλβα (“Elbphilharmonie”)

«Πραγματικά εξαιρετική σχεδίαση, πολύ σύγχρονη και διαχρονική! Η Opel καταφέρνει πάντα να εκπλήσσει με τα νέα μοντέλα της» δήλωσε ο Jorge González για το νέο Opel Mokka. Στη συνέχεια, ο «Κύριος High Heels», όπως τον αποκαλούν, αποκαλύπτει, «Πολλοί ξαφνιάζονται που οδηγώ αυτοκίνητο Opel. Περιμένουν κάτι άλλο. Είμαι περήφανος που οδηγώ Opel. Τα αυτοκίνητα έχουν ψυχή. Τα αυτοκίνητα Opel κατασκευάζονται από ανθρώπους, για τους ανθρώπους.»

«Πραγματικά μου αρέσει ο συνδυασμός matcha green και μαύρου» σχολιάζει ο Boris Entrup. «Το νέο πρόσωπο της μάρκας με το Vizor, επίσης, είναι άριστα αποτυπωμένο. Είμαι ενθουσιασμένος με το εσωτερικό, επειδή όλα είναι τόσο απέριττα. Τίποτε δεν διασπά τη προσοχή. Η Opel ταιριάζει στο lifestyle μου. Το 2021, θέλω οι αποφάσεις που θα λάβω να έχουν περισσότερη περιβαλλοντική ευαισθησία, όπως το να οδηγώ ένα ηλεκτρικό ή υβριδικό αυτοκίνητο.»

Συναρπαστική σχεδίαση: Το Mokka, το πρώτο μοντέλο με Opel Vizor και Pure Panel

Το νέο Opel Mokka εντυπωσιάζει με τις τέλειες αναλογίες και την ακρίβεια μέχρι την παραμικρή λεπτομέρεια. Οι κοντοί πρόβολοι και το φαρδύ αμάξωμα συνθέτουν την τολμηρή, απέριττη εμφάνιση του συμπαγούς πενταθέσιου των 4,15 m. Το πιο εντυπωσιακό στοιχείο στο εμπρός τμήμα είναι το Opel Vizor ως σήμα κατατεθέν. Θυμίζοντας full-face κράνος, μία προστατευτική μάσκα καλύπτει το νέο πρόσωπο της Opel, ενσωματώνοντας τη γρίλια, τους προβολείς LED και το νέας σχεδίασης έμβλημα της μάρκας με σήμα των κεραυνό (Opel Blitz) σε ένα στοιχείο. Το όνομα του μοντέλου εμφανίζεται για πρώτη φορά στο κέντρο της πίσω πόρτας με ειδικά σχεδιασμένη γραμματοσειρά που αποτυπώνει τη λέξη “Mokka” με ρέουσα, ζωηρή μορφή.

Το εσωτερικό αντανακλά επίσης την απέριττη φιλοσοφία του μοντέλου. Το νέο Opel Pure Panel περιλαμβάνει δύο διευρυμένες οθόνες και επικεντρώνεται στα απαραίτητα. Αντίθετα με τα cockpit που είναι υπερφορτωμένα με πληροφορίες και χειριστήρια, το Pure Panel εκφράζει μία καθαρή αισθητική. Η δομή του είναι σαφής και κατανοητή με μία ματιά. Οι σχεδιαστές της Opel έδωσαν ιδιαίτερη σημασία στην ψηφιακή αποτοξίνωση. Για να αποφευχθεί η διάσπαση της προσοχής του οδηγού, φρόντισαν να διασφαλίσουν τη διαισθητική λειτουργία του συστήματος. Μπουτόν εξακολουθούν να ελέγχουν τις περισσότερες λειτουργίες, αλλά χωρίς να απαιτείται πλοήγηση σε υπομενού.

Το νέο Mokka παραμένει πιστό στην παράδοση της μάρκας Opel να προσφέρει καινοτόμες τεχνολογίες από ανώτερες κατηγορίες στο ευρύ κοινό. Μεταξύ αυτών, προηγμένα συστήματα, όπως Advanced Cruise Control (ACC) και Active Lane Positioning.