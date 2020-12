Πλήθος ελκυστικών παροχών με το νέο πρόγραμμα SEAT 4 YOU

H SEAT TEXNOKAP ανακοινώνει την έναρξη ενός νέου χρηματοδοτικού προγράμματος με την ονομασία SEAT 4 YOU, το οποίο προσφέρεται σε συνεργασία με την Volkswagen Financial Services και αφορά στα μοντέλα SEAT Ibiza, Arona & Νέο Leon. To νέο πρόγραμμα διασφαλίζει την πλήρη ηρεμία του πελάτη για όλη την διάρκεια της χρηματοδότησης, αφού παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο καλύψεων & παροχών με την καταβολή μόνο μιας χαμηλής μηνιαίας δόσης.

Πιο συγκεκριμένα το νέο πρόγραμμα SEAT 4 YOU προσφέρει:

- Χαμηλό επιτόκιο, το οποίο αποκλειστικά για τον Δεκέμβριο ανέρχεται σε μόλις 2,9%

- Service για 4 χρόνια σύμφωνα με το πρόγραμμα συντήρησης του κατασκευαστή

- Εργοστασιακή εγγύηση 4 χρόνων (ή 80.000 χλμ)

- Οδική βοήθεια για 4 χρόνια

- Ασφάλιση Αuto Protection μέσω της Allianz για τουλάχιστον 6 μήνες

- Προστασία αποπληρωμής δανείου - Δυνατότητα παράτασης της πληρωμής της 1ης δόσης, 3 μήνες αργότερα

H χρηματοδότηση περιλαμβάνει χαμηλή προκαταβολή από 20% & διάρκεια 48 μήνες, ενώ η τελευταία δόση είναι τύπου ballon με πολλαπλές επιλογές διαχείρισής της. Πιο συγκεκριμένα ο πελάτης μπορεί να επιλέξει την επαναγορά του αυτοκινήτου από τον συνεργάτη SEAT σε προσυμφωνημένη τιμή στην λήξη του δανείου του, την πλήρη αποπληρωμή της ή την αναχρηματοδότησή της.

Το πρόγραμμα SEAT 4 YOU παρέχει εξασφαλισμένη κάλυψη σε service & οδική βοήθεια σε όλα τα επισημά σημεία Service της μάρκας, ανεξάρτητα από τον έμπορο μέσο του οποίου αγoράστηκε το αυτοκίνητο, ενώ είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι οι καλύψεις συνοδεύουν το αυτοκίνητο και όχι τον πελάτη, έτσι ώστε το αυτοκίνητο να μπορεί να μεταβιβαστεί σε πιθανό νέο κάτοχο, χωρίς να χάνονται οι καλύψεις.

Aκολουθούν παραδείγματα χρηματοδότησης για 3 βασικά μοντέλα:

Ibiza 1.0 ΤSI Style 95HP

154€/μήνα Προκαταβολή 30%, επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75 – ΣΕΠΠΕ 4,44%) για 48 μήνες, δόση 154€/μήνα πλην τελευταίας 5.898€ (περιλ. άτοκα έξοδα διαχ/σης, υπέρ τρίτων και προσ/σία δανείου Α), Service για 4 χρόνια, Οδική Βοήθεια για 4 χρόνια, Εγγύηση για 4 χρόνια (ή 80.000 χλμ) και 6 μήνες Ασφάλιση.

Arona 1.0 TSI Optimum 95HP

174€/μήνα Προκαταβολή 30%, επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75 – ΣΕΠΠΕ 4,33%) για 48 μήνες, δόση 174€/μήνα πλην τελευταίας 6.813€ (περιλ. άτοκα έξοδα διαχ/σης, υπέρ τρίτων και προσ/σία δανείου Α), Service για 4 χρόνια, Οδική Βοήθεια για 4 χρόνια, Εγγύηση για 4 χρόνια (ή 80.000 χλμ) και 6 μήνες Ασφάλιση.

Νέο Leon 1.5 TSI FR 150HP

216€/μήνα Προκαταβολή 30%, επιτόκιο 2,9% (πλέον εισφοράς 0,6% Ν.128/75 – ΣΕΠΠΕ 4,16%) για 48 μήνες, δόση 216€/μήνα πλην τελευταίας 8.683€ (περιλ. άτοκα έξοδα διαχ/σης, υπέρ τρίτων και προσ/σία δανείου Α), Service για 4 χρόνια, Οδική Βοήθεια για 4 χρόνια, Εγγύηση για 4 χρόνια (ή 80.000 χλμ) και 6μήνες Ασφάλιση).