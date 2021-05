Ενθουσιασμένος ο Αλόνσο εν όψει Ισπανίας

Ο Ισπανός έρχεται μετά από το καλύτερο προσωπικό του αποτέλεσμα στην σεζόν του 2021. Με έναν εξαιρετικό αγώνα, ιδιαίτερα στο δεύτερο μισό, κατάφερε να κατακτήσει την 8η θέση. Έτσι, ανέτρεψε την κακή εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές και μόνο χαρούμενος ήταν με την εξέλιξη αυτή.

Παράλληλα, η ομάδα της Alpine αξιοποίησε στο έπακρο το αεροδυναμικό της πακέτο που είχε φέρει στην Imola. Μετά και το GP Πορτογαλίας, ευελπιστεί πως θα μάχεται για πολλούς βαθμούς σε κάθε αγώνα από εδώ και πέρα.

Η F1 ταξιδεύει τώρα στην Ισπανία και το Circuit de Catalunya, τον εντός έδρας αγώνα του Αλόνσο. Ο 2 φορές Πρωταθλητής έχει κερδίσει δύο φορές σε αυτή την πίστα και φέτος κοιτά σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα.

«Είμαι ενθουσιασμένος που θα αγωνιστώ πάλι στην Ισπανία. Είναι ιδιαίτερο να τρέχεις στον εντός έδρας αγώνα σου και έχω ευχάριστες μνήμες. Είναι μια πίστα που όλοι οι οδηγοί γνωρίζουμε, καθώς πέρα από τον αγώνα κάνουμε και τις χειμερινές δοκιμές. Είναι ένα συναρπαστικό σιρκουί με πολλές στροφές υψηλής ταχύτητας».

Στη συνέχεια ο Αλόνσο τονίζει πως αυτό που χρειάζεται είναι μια καλή επίδοση στις κατατακτήριες. Στο Μπαχρέιν κατάφερε να προκριθεί στο Q3, όμως τόσο στην Imola, αλλά και στην Πορτογαλία δεν τα κατάφερε.

«Είναι σημαντικό να διατηρήσουμε το μομέντουμ που έχουμε από την Πορτογαλία. Παραδοσιακά είναι πολύ δύσκολο το προσπέρασμα στην Ισπανία. Οι κατατακτήριες θα είναι πολύ σημαντικές. Θα δούμε μέσα στο τριήμερο που είναι η δυναμική μας, καθώς στοχεύουμε να συλλέξουμε περισσότερους βαθμούς».

Με το αποτέλεσμα της Πορτογαλίας, η Alpine πέρασε στην 5η θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών με 13 βαθμούς.

