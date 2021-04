Σύμπτωση επαναλαμβανόμενη ουκ εστί σύμπτωση. Από την Μέση Ανατολή στην έρημο, από τη νύχτα στο καταμεσήμερο, από τη ζέστη στη βροχή, όλα τριγύρω αλλάζουνε αλλά οι μονομάχοι μένουν. Τα λέγαμε και πριν τον αγώνα στη θρυλική Ίμολα, επιβεβαιώθηκε και μετά από αυτόν: Μαξ Φερστάπεν και Λούις Χάμιλτον θα χορεύουν φέτος πάνω σε ένα ατέρμονο ρινγκ. Θα εναλλάσσονται στα σχοινιά ανάλογα τις ιδιαιτερότητες κάθε σιρκουί, άλλοτε θα πετυχαίνουν στόχο κι άλλοτε θα γονατίζουν αλλά όπως επέβαλλε το σενάριο κάθε Rocky, θα φτάσουν να μάχονται μέχρι τέλους.

Στο Grand Prix της Εμίλια Ρομάνια ήταν η σειρά του Ολλανδού να πανηγυρίσει και τη διαφορά τους στη βαθμολογία την κάνει αυτός ο ένας βαθμός που χάρισε στον Βρετανό ο ταχύτερος γύρος. Πως φτάσαμε όμως στο τελικό αποτέλεσμα; Ακολουθούν κάποια πράγματα ενδεχομένως δυσδιάκριτα με γυμνό μάτι.

#1 MAD MAX

Το παρατσούκλι που παραπέμπει στον μετά-αποκαλυπτικό ήρωα δεν κόλλησε τυχαία στον οδηγό της Red Bull Racing. Είναι διατεθειμένος να πατήσει επί πτωμάτων για να πετύχει το στόχο του και το απέδειξε ξανά. Κυρίως με το πλασάρισμά του στο σικέιν της Ταμπουρέλο όπου δεν άφησε περιθώρια στον Λούις. «Εγώ ακολουθώ τη γραμμή μου, εσύ κάνε ότι νομίζεις», είναι η ελεύθερη μετάφραση της τοποθέτησης της RB16B με τρόπο που ο Χάμιλτον είτε θα κοπανούσε πάνω του, είτε θα περνούσε βίαια πάνω από τα κερμπ – όπως και έγινε, χάνοντας ένα μικρό κομμάτι από το αριστερό άκρο της εμπρός αεροτομής. Ουσιαστικά, άλλαξαν ρόλους σε σχέση με την περιβόητη στροφή 4 του Μπαχρέιν. Μία σου και μία μου.



The story of Hamilton Verstappen continues... #F1 pic.twitter.com/eDTQDInTm5

Έκτοτε, όντας μανούλα στο να διαβάζει τα επίπεδα πρόσφυσης σε βρεγμένο ή μεικτές συνθήκες, προσαρμόστηκε άριστα στις απαιτήσεις. Δεν αγχώθηκε στις δύο επανεκκινήσεις, δεν επηρεάστηκε αρνητικά από τη στρατηγική. Έκανε τον αγώνα του και αυτή τη φορά πήρε τη νίκη που έπρεπε να πάρει. Έτσι έσπασε και την κατάρα που τον ήθελε να μην τερματίζει ποτέ στο Top-4 επί Ιταλικού εδάφους – ανεξαρτήτως πίστας. Αντίστοιχα και η ομάδα του κέρδισε για πρώτη φορά στην πατρίδα της καρμπονάρα.

Επιμένω να εστιάζω στη γλώσσα του σώματος: κάθε φορά που τον κοιτάζω εκτός μονοθεσίου, βλέπω την αυτοπεποίθηση να ξεχειλίζει από τα μπατζάκια του. Ξέρει πως φέτος έχει «ταύρο» στα χέρια του.

#2 ΑΝ ΕΧΕΙΣ ΤΥΧΗ ΔΙΑΒΑΙΝΕ

Η τύχη λένε πως παραδοσιακά ευνοεί τους ικανούς αλλά αυτό με τον Χάμιλτον δεν έχει προηγούμενο. Ότι και να συμβεί, ο Σερ θα βρει τρόπο να μπει ξανά στο παιχνίδι. Στην Εμίλια Ρομάνια αυτό το είδαμε σε υπερθετικό βαθμό. Η έξοδος στη στροφή Τόζα όταν το παράκανε με τα ντουμπλαρίσματα φλερτάροντας με το νωπό κομμάτι του οδοστρώματος, θα μπορούσε να λήξει το ματσάκι με συνοπτικές διαδικασίες.

Ωστόσο, δεν κόλλησε, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή την υβριδική μηχανή της Mercedes και είχε την οξυδέρκεια να δοκιμάσει να απεγκλωβιστεί με την όπισθεν. Η επιστροφή του δε στην πίστα, δεν έκρυβε επικινδυνότητα αφού έγινε με καθοδήγηση μέσω ενδοεπικοινωνίας από τον μηχανικό αγώνα, Πίτερ Μπόνινγκτον. Έβαλε πλώρη για τα πιτ με τη W12 να αιμορραγεί σπίθες από την εμπρός αεροτομή που κρεμόταν αλλά ακόμα κι εκεί, οι απώλειες ήταν ελάχιστες αφού είχαμε νέο αυτοκίνητο ασφαλείας και διακοπή αγώνα.



The mistake? Rare from Hamilton

The recovery? Classy, determined, and skilful as ever #ImolaGP #F1 pic.twitter.com/sIZcfpT528

— Formula 1 (@F1) April 18, 2021