Ο Πάνος Σεϊτανίδης παραθέτει παρατηρήσεις και (κάποια) συμπεράσματα από την πρώτη εμφάνιση των νέων μονοθεσίων της Formula 1 στην πίστα

Μετά από 73 ημέρες, ο μαγικός κόσμος της Formula 1 πάτησε ξανά γκάζι στο πλαίσιο της πρώτης ημέρας των χειμερινών δοκιμών εξέλιξης. Και παρά την αρχική… παγωμάρα καθώς δεν είχαμε τηλεοπτική κάλυψη μέσω του F1 TV αλλά ούτε live timing, όπως οι ομάδες βρήκαν σιγά-σιγά τα πατήματά τους, το ίδιο κάναμε κι εμείς. Και μέσα από το LIVE του Gazzetta σας μεταφέραμε λεπτό προς λεπτό όλα όσα έγιναν στην πίστα της Βαρκελώνης, από τις 10 το πρωί ώρα Ελλάδας, ως τις 7 το απόγευμα.

Όμως τώρα που αφήσαμε την πρώτη ημέρα δράσης πίσω μας, ήρθε η ώρα να δούμε κάποια πράγματα πέραν της κατάταξης της ημέρας, αφού παραδοσιακά, τέτοια εποχή είναι ίσως αυτό που έχει τη μικρότερη σημασία.

Δεν κάνετε λάθος, είκοσι είναι τα μονοθέσια που θα παραταχθούν στο grid του Μπαχρέιν στις 20 Μαρτίου. Ωστόσο επειδή ο χορηγός, άρα το χρήμα, πάντα έχει προτεραιότητα, η Alfa Romeo ξεκίνησε τη χρονιά με τον Ρόμπερτ Κουμπίτσα πίσω από το τιμόνι στην πρωινή περίοδο.

Απομένουν λοιπόν πέντε οδηγοί που ακόμα δεν έχουν πατήσει πίστα στο πλαίσιο του τεστ της Βαρκελώνης. Αυτοί είναι ο Σέρχιο Πέρεζ της Red Bull Racing, ο Ντάνιελ Ρικιάρντο της McLaren, ο Έστεμπαν Όκον της Alpine, ο Πιερ Γκασλί της Scuderia AlphaTauri και ο Γκουάνγιου Ζου της Alfa Romeo.

Για παράδειγμα, από τη στιγμή που έχουμε την πρώτη εμφάνιση των μονοθεσίων νέας γενιάς στην πίστα, ο αριθμός που έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι αυτός των γύρων. Εκεί, η πρωταγωνίστρια της ημέρας ήταν αναμφίβολα η Ferrari.





Κάλυψε 153 γύρους στην πίστα του Μονμελό με τους Σαρλ Λεκλέρκ και Κάρλος Σάινθ, αριθμός που ισοδυναμεί με 715 χιλιόμετρα! Ή για να το θέσω αλλιώς, με δυόμιση ισπανικά Grand Prix!

Στο άλλο άκρο ήταν η Alfa Romeo. Όπως είπαμε, το πρωί οδήγησε ο Κουμπίτσα - όσο πρόλαβε δηλαδή αφού τα προβλήματα νεότητας της C42 τον κράτησαν καθηλωμένο στο μεγαλύτερο κομμάτι της περιόδου.

Το απόγευμα ο Βάλτερι Μπότας ξεκίνησε με φόρα την πρώτη του εμφάνιση με τα χρώματα της ελβετικής (κι όχι ιταλικής) ομάδας αλλά σύντομα, κάθισε κι αυτός στον πάγκο. Πρόλαβε να προσθέσει άλλους 23 γύρους στην ομαδική συγκομιδή. Σύνολο 32. Όχι καλό. Καθόλου καλό.

Nothing to see here 👀 pic.twitter.com/kOJa0LHKNq

Συνολικά η C42 έκανε 150 χιλιόμετρα. Αθήνα-Αταλάντη, την ώρα που η Ferrari έφτασε στην… Ξάνθη!

Ελάχιστα καλύτερα τα πράγματα για τη Haas που έκανε 43 γύρους, με τον Μικ Σουμάχερ να χάνει πολύ χρόνο έχοντας πληγώσει το πάτωμα της VF-22.

Φαντάζει σπάνιο και είναι. Δεν υπήρξε ούτε μία διακοπή στη δράση της πρώτης ημέρας δοκιμών εξέλιξης, ούτε μία κόκκινη σημαία. Πράγμα σπάνιο όταν μιλάμε για αυτό το στάδιο ζωής των μονοθεσίων, όπου τα προβλήματα νεότητας αποτελούν νόρμα. Όχι φέτος.

Meet the 2022 cars 🤩👋



Which one is your favourite? 👀 (It's a tough choice!) 😅#F1 pic.twitter.com/4vbt6KCy6O