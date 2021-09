Μη σκύβεις το κεφάλι, Λάντο!

O Πάνος Σεϊτανίδης γράφει για το συγκλονιστικό Grand Prix Ρωσίας και το μεγάλο μάθημα για τον χαμένο στη βροχή Λάντο Νόρις

Έξι μήνες και 15 αγώνες έχουν περάσει από την πρεμιέρα της σεζόν του 2021 και αν γυρνούσαμε το χρόνο πίσω, όσο αισιόδοξοι κι αν ήμασταν για μία ανταγωνιστική σεζόν, ουδείς, ουδείς θα τολμούσε να προβλέψει πως θα βλέπαμε ένα τόσο συγκλονιστικό θρίλερ. Με αυτόνομα επεισόδια που ανεβάζουν την αγωνία στο κατακόρυφο, που ξαφνιάζουν ευχάριστα με την εφευρετικότητα του σεναριογράφου, που έχουν συνεχείς ανατροπές και στα οποία οι πρωταγωνιστές δεν την βγάζουν πάντα καθαρή στο τέλος.

Έτσι και στη Ρωσία. Το τουριστικό θέρετρο του Σότσι φόρεσε τα βροχερά του, ο καιρός τα έκανε όλα μούσκεμα το Σάββατο, εξασφάλισε ένα ανατρεπτικό grid και μας χάρισε έναν αγώνα που ξεκίνησε με χάος στον πρώτο γύρο και ολοκληρώθηκε με χάος στους τελευταίους πέντε.

Χαμένος ο Νόρις, κερδισμένος ποιος;

Στο ταμείο, μεγάλος κερδισμένος είναι ο Μαξ Φερστάπεν – ναι, φυσικά ο Φερστάπεν- που σε έναν αγώνα όπου εκκίνησε εικοστός, σε ένα σιρκουί όπου οκτώ χρόνια τώρα οι Mercedes δεν έχουν αντίπαλο, κατάφερε να φύγει με τις ελάχιστες δυνατές απώλειες. Μία θέση πίσω από τον 100άρη Λούις Χάμιλτον, με τη διαφορά τους να είναι στους μόλις 2 βαθμούς! Τι ντέρμπι!

Όμως τούτο το blog δεν είναι γι’ αυτούς τους δύο. Τους έχουμε συζητήσει πολύ, θα τους συζητήσουμε και στη συνέχεια της χρονιάς και θα τους πιάσω με μία πονηρή σκέψη στο τέλος του κειμένου. Τούτο το blog επικεντρώνεται στη μελαγχολική φιγούρα που απομακρυνόταν από τα paddock με τα φώτα να σβήνουν πίσω του άδοξα: τον Λάντο Νόρις.

Μελλοντικός πρωταθλητής

Ένα ακόμα από τα πολλά μεγάλα, νέα ταλέντα της Μεγάλης Βρετανίας, το ανερχόμενο αστέρι της McLaren, τον 21χρονο που μετά από πολλαπλές παραστάσεις επίδειξης των εντυπωσιακών ικανοτήτων του, ήρθε η ώρα να πάρει και το πιο σημαντικό, το πιο σκληρό μάθημα, καθοδόν για τη μεταμόρφωσή του από κάμπια σε πεταλούδα. Από ταλέντο, σε επίδοξο πρωταθλητή.

Άφησε πολλές υποσχέσεις το 2019 στο ντεμπούτο του στην F1, άφησε άπαντες άφωνους με το παρθενικό του βάθρο στην πρεμιέρα του 2020 και φέτος δεν έχει αφήσει τίποτα να πέσει κάτω.





Βάθρο στην Ίμολα, στο Μονακό, στην Αυστρία, στη Μόντσα όπου για πρώτη φορά στην καριέρα του τερμάτισε δεύτερος. Τέταρτος στο Μπαχρέιν και το Σίλβερστον, πέμπτος σε Πορτιμάο, Μπακού, Πολ Ρικάρ, όλα αυτά δεν ήταν τυχαία αποτελέσματα. Κάθε άλλο. Όπως και το γεγονός πως φέτος έχει συντρίψει τον Ντάνιελ Ρικιάρντο στην εσωτερική μοναχία της McLaren. Ποιος θα το περίμενε;

Στο «Ναό της Ταχύτητας» μου έδειξε πως εκτός από ταχύτητα και αγωνιστικό θράσος, κουβαλάει και μυαλό. Σύνεση και υπομονή. Η ροή του αγώνα έφερε τον τιμ μέιτ του σε θέση ισχύος και παρότι είχε την ταχύτητα να ανατρέψει την κατάσταση, συμμορφώθηκε με τις εντολές… ασφαλείας της ομάδας του και τον πλαισίωσε στο πρώτο 1-2 της McLaren από το 2010!

Δεν είναι σύμπτωση, δεν είναι τύχη

Θαύματα λένε δεν γίνονται κάθε μέρα. Να λοιπόν που δεν ήταν θαύμα. Δεν έτυχε, πέτυχε. Η McLaren «πετάει» έχοντας πλέον υβριδική μηχανή της Mercedes και γεφυρώνει το άλλοτε χάσμα από τους Γερμανούς και τη Red Bull. Υπό συνθήκες, υπό προϋποθέσεις, ορθώνει ανάστημα και τους κοιτά στα μάτια.





Έτσι και στο Σότσι, με τον πιτσιρικά από το Μπρίστολ να διαβάζει ιδανικά την κατάσταση της πίστας, να βάζει σλικ πάνω που στέγνωνε και να κατακτά την πρώτη του pole position. Τονίζω ξανά, η McLaren προερχόταν από την εμφάνιση της Βόρειας Ιταλίας και απέδειξε πως ερχόταν με κεκτημένη ταχύτητα.

Κράτησε την ψυχραιμία του ψύχραιμος όταν ο Κάρλος Σάινθ του πήρε το slip stream στον πρώτο γύρο, ανέκτησε τα ηνία με (πολύ) μεγαλύτερο πρώτο stint και πραγματοποιώντας έναν εξαιρετικό αγώνα, είχε το πάνω χέρι μέχρι και τον γύρο 50. Ο Χάμιλτον τον καταδίωκε, του είχε ροκανίσει τη διαφορά αλλά αυτό δεν έλεγε απολύτως τίποτα. Ο ατρόμητος Λάντο είχε φυλάξει καύσιμο και λάστιχο, ακριβώς για να είναι σε θέση να αμυνθεί αποτελεσματικά σε κάθε επίθεση.

Με το βλέμμα στον ουρανό

Μετά τον αγώνα δήλωνε πεπεισμένος πως σε στεγνό, δεν έχανε την πρωτιά. Αντίστοιχα ο Χάμιλτον παραδεχόταν πως δύσκολα θα περνούσε. Όμως ο καιρός είχε αντίθετη άποψη.

Βαθιά στον ορίζοντα μέσα στη Μαύρη Θάλασσα, φαινόταν από αρκετά νωρίτερα πως έβρεχε και η βροχή αυτή ερχόταν στα παράλια. Αργά αλλά σταθερά. Στον γύρο 46 από τους 53, είδαμε ομπρέλες στις κερκίδες. Ψιχάλες που σταδιακά εντείνονταν, ειδικά στις στροφές 5, 6, 7 και 8. Στο κομμάτι δηλαδή της παραλίας.

Στο γύρο 47 ο μηχανικός του, Ουίλ Τζόζεφ, μεταφέρει την εκτίμηση της ομάδας πως η βροχή δεν θα ενταθεί. Με τα δεδομένα αυτά, ο Νόρις νιώθει σίγουρος πως μπορεί να κρατήσει τον έλεγχο. Πως μπορεί να πανηγυρίσει την πολυπόθητη πρώτη του νίκη στην F1!

Γύρος 48 και η βροχή δυναμώνει. Ο τιμ μέιτ του παίρνει την απόφαση να μπει για ενδιάμεσα ελαστικά. Ο Τζόζεφ ενημερώνει τον Νόρις πως κάποιοι μπαίνουν για αλλαγή, δεν του λέει πως ανάμεσά τους είναι και η άλλη McLaren. Είναι όμως και ο Φερστάπεν και δεν τον αναφέρω τυχαία. Θα το εξηγήσω μετά.

The moment a first #F1 win finally slipped away from Lando Norris#RussianGP pic.twitter.com/W3ofVyM6Fb — Formula 1 (@F1) September 26, 2021

Μία πολύτιμη ήττα

Τέλος του γύρου 49, ο Χάμιλτον εγκαταλείπει το κυνήγι του Νόρις και μπαίνει στα pit. Ο μικρός συνεχίζει και αρνείται την προτροπή για αλλαγή. Επιμένει. Τα παίζει όλα για όλα. Χάνει. Με οδυνηρό τρόπο. Βγαίνει εκτός πίστας και παρότι αποφεύγει τον τοίχο, ξέρει πως η νίκη πλέον έχει πετάξει.

Τραγική φιγούρα στο φινάλε ο Βρετανός. Από την απελπισία με την οποία γέρνει το κεφάλι στο πλάι αναμένοντας την είσοδο στο parc ferme, μέχρι τις δηλώσεις του, ο Λάντο είναι καταρρακωμένος. Δεν τον αδικώ, λογικό είναι. Όμως όσα συνέβησαν στο Σότσι, θα αποτελέσουν για εκείνον ένα τεράστιο μάθημα.



«Από την επιτυχία δεν μαθαίνεις απολύτως τίποτα. Από την αποτυχία και τις αναποδιές μπορείς να μάθεις», έλεγε σοφά ο σπουδαίος Νίκι Λάουντα.

Το βάρος της ευθύνης στην ομάδα

Ποια ήταν τα δύο λάθη που έκανε ο Λάντο αλλά ΚΑΙ η McLaren; Το πρώτο αφορούσε στην πληροφόρηση. Ο 21χρονος δεν ήξερε πως η βροχή θα ενταθεί και έπαιρνε τις αποφάσεις βασιζόμενος στις συνθήκες που αντιμετώπιζε.

Καθώς όλες οι ομάδες έχουν πλέον την ίδια πηγή για ενημέρωση σχετικά με τις καιρικές συνθήκες (Meteo France), φαντάζει παράλογο η βρετανική ομάδα να μην ξέρει ακριβώς τι ακολουθεί. Το ήξεραν όλοι οι υπόλοιποι. Και ειδικά αν ήξερε, έπρεπε να επιβάλλει στον οδηγό της να μπει στα πιτ για να βάλει τα κατάλληλα ελαστικά. Παίζονταν πάρα πολλά για να ρισκάρει τα πάντα βασιζόμενη στην κρίση ενός άπειρου ακόμα οδηγού σε συνθήκες διεκδίκησης νίκης.

Disappointment and a bit of frustration about what could have been #RussianGP @LandoNorris pic.twitter.com/Yrj2QmDD21 — Formula 1 (@F1) September 26, 2021

Αυτό είναι το ένα σκέλος. Με την ευθύνη μοιρασμένη και το λέω ξανά: τον Νόρις να κερδίζει περισσότερα μακροπρόθεσμα από αυτή την αποτυχία. Υπάρχει όμως και το δεύτερο σκέλος που εκεί ρίχνω όλη την ευθύνη στο pit wall της ομάδας του.

Ανέφερα νωρίτερα τον Φερστάπεν. Τον μεγάλο αντίπαλο του Χάμιλτον στη μάχη του τίτλου. Ο Ολλανδός πάλευε να μπει στην πεντάδα αλλά με το που εντάθηκε η βροχή, έπαιξε το χαρτί του και βρέθηκε στην πίστα με τα κατάλληλα ελαστικά.

Δεν είμαι καθόλου πεπεισμένος πως το pit stop του Χάμιλτον έγινε για να κερδίσει τον Νόρις. Το πιθανότερο είναι να ακολούθησαν το δόγμα: «Better Safe Than Sorry». Κοινώς, προσέχουμε για να έχουμε. Τι πρώτος, τι δεύτερος, σημασία είχε ο πρωταθλητής να πάρει βαθμούς και να πάρει περισσότερους βαθμούς από τον Φερστάπεν.

Έβαλαν λοιπόν τα κατάλληλα ελαστικά για το φινάλε, με στόχο να μη καταλήξει στον τοίχο και τα χάσει όλα – όχι για να κλέψει τη νίκη. Και προσέξτε: θεωρώ εξαιρετικά πιθανό, από τον γύρο 48 που ο Φερστάπεν μπήκε στα pit, η Mercedes να είδε τους χρόνους του στο γύρο εξόδου και να κάλεσε τον Λούις ως αντίδραση στο τι κάνει η Red Bull Racing. Κοιτώντας δηλαδή πίσω, όχι μπροστά. Το δάσος του πρωταθλήματος κι όχι το δέντρο της νίκης στη Ρωσία!

Βλέποντας που βρέθηκε ο Φερστάπεν στον τερματισμό, αυτή η απόφαση, κράτησε τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή μπροστά από τον μεγάλο του ανταγωνιστή. Η σωστή απόφαση. Η αντίθετη απόφαση από εκείνη που πήραν ο Νόρις και η McLaren.

Head high, my time will come pic.twitter.com/Z7YUm7w8BD — Lando Norris (@LandoNorris) September 27, 2021

Εκεί θα έπρεπε να έχουν την οξυδέρκεια να αντιληφθούν κατά πόσο ο οδηγός τους αποτελεί στ’ αλήθεια θήραμα ή αδιάφορο στόχο για τον Χάμιλτον.



Φωτογραφίες: McLaren Media Centre