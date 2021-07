Η εβδομάδα που θα αλλάξει τη Formula 1

Την αποκάλυψη της όψης των μονοθεσίων του 2022 θα διαδεχθεί η παρθενική διεξαγωγή αγώνα sprint, με τη νέα μορφή του αγωνιστικού τριημέρου να διχάζει

Διανύουμε μία πολύ σημαντική εβδομάδα για την κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Μία εβδομάδα δοκιμών, ένα πραγματικό test event για όσα θα φέρει το μέλλον. Αρχής γενομένης από το απόγευμα της Πέμπτης (15/7) όταν και η Formula 1 θα αποκαλύψει σε κανονική πλέον κλίμακα ένα μονοθέσιο εναρμονισμένο με τους τεχνικούς κανονισμούς του 2022.

Τα μονοθέσια αλλάζουν άρδην όψη, απλοποιούνται σε ότι αφορά στις φιοριτούρες που συνεισφέρουν στην αεροδυναμική απόδοση και την παραγωγή κάθετης δύναμης αλλά ενισχύοντας ταυτόχρονα το στοιχείο του εντυπωσιασμού στην εμφάνισή τους. Με διαφορετικές αεροτομές, την εισαγωγή των μεγαλύτερων τροχών 18’’ κι άλλα στοιχεία που συνεπάγονται πως το σπορ αλλάζει σελίδα. Κι όλα αυτά με την υπογραφή του δικού μας, Νικόλα Τομπάζη, που εκτελεί χρέη τεχνικού διευθυντή μονοθεσίων στην Παγκόσμια Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (FIA).

