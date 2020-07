Ο Μικ Σουμάχερ εξελίσσεται σε έναν από τους πιο υποσχόμενους πιλότους της Formula 2, στα χνάρια του «θρύλου» πατέρα του, Μίκαελ. Ωστόσο, ο 21χρονος Γερμανός στάθηκε εξαιρετικά άτυχος στο Γκραν Πρι της Στυρίας, όπου και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει επειδή άνοιξε ο πυροσβεστήρας του μονοθεσίου του!

Συγκεκριμένα, ενώ βρισκόταν στην 3η θέση της κούρσας, ένα μικρό κομμάτι των ελαστικών του ξεκόλλησε και χτύπησε το σημείο που ενεργοποιεί το σύστημα πυρόσβεσης, κάτι που προκάλεσε το σβήσιμο του κινητήρα και το πρόωρο τέλος στον αγώνα του με την «Prema Theodore Racing».

«Στατιστικά μια φορά στα 10 χρόνια μπορεί ένα κομμάτι της γόμας να χτυπήσει τον μικρό διακόπτη έκτακτης ανάγκης που ενεργοποιεί τον πυροσβεστήρα. Συνέβη σε μένα σήμερα, όσο βρισκόμουν στην 3η θέση. Πραγματικά άτυχος, αλλά ο ρυθμός μας ήταν δυνατός για ακόμη μια φορά», δήλωσε χαρακτηριστικά στο twitter ο φέρελπις πιλότος.

Statistically once every 10 yrs it can happen that a piece of rubber from the tyres hits this little emergency switch that starts the fire extinguisher. It happened to me today while running in 3rd position. Really unfortunate, but our race pace was strong again #F2 #StyrianGP pic.twitter.com/KQOfOKDodd

— Mick Schumacher (@SchumacherMick) July 12, 2020