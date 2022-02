H BMW προσφέρει μέσω του C400X μια σπορ, ευέλικτη και ποιοτική λύση στις αστικές μετακινήσεις.

Η BMW μπορεί να έχει στρέψει την προσοχή της στην ηλεκτροκίνηση όσον αφορά τα scooter και τις μοτοσικλέτες αστικής μετακίνησης, ωστόσο συνεχίζει να φροντίζει και να αναβαθμίζει τα δυναμικά της scooter. Το C 400 X είναι ένα από αυτά και για το 2022 έρχεται να προσφέρει δυναμικές επιδόσεις, κορυφαία ποιότητα κατασκευής και σύγχρονες λύσεις συνδεσιμότητας για να μένεις πάντα... up to date!

Το C 400 X στην έκδοση Style Sport είναι επηρεασμένο έντονα από τις GS καταβολές της γερμανικής μάρκας έχοντας ψηλό ρύγχος στο εμπρός μέρος, κατακόρυφες αναλογίες και μεγάλο ασύμμετρο προβολέα LED. Εκτός από την εμφάνιση, από το GS έχει δανειστεί και την άνεση με την τεράστια σέλα να κρατάει τον αναβάτη ατσαλάκωτο για πολλά χιλιόμετρα, ενώ και η κάλυψη από τα στοιχεία της φύσης είναι σε υψηλό επίπεδο.

Ο κινητήρας του C 400 X είναι ο δοκιμασμένος μονοκύλινδρος των 350 κ.εκ. ο οποίος αποδίδει 34 ίππους και 35Nm ροπής. Το σύνολο συνοδεύεται από σύστημα ηλεκτρονικού γκαζιού Ride-By-Wire, ενώ ακολουθεί τις προδιαγραφές ρύπων Euro5. Το C 400 X είναι εξοπλισμένο με σύστημα ελέγχου της πρόσφυσης, ενώ η μετάδοση γίνεται μέσω αυτόματου κιβωτίου ταχυτήτων CVT.

Το εμπρός τηλεσκοπικό πιρούνι των 35mm συνεργάζεται με ρυθμιζόμενο αμορτισέρ πίσω, ενώ το σωληνωτό πλαίσιο συμβάλει στην καλή οδική συμπεριφορά και την άνεση. Οι τροχοί είναι 15 ιντσών εμπρός και 14 ιντσών πίσω με τα φρένα να αποτελούνται από δύο δίσκους εμπρός 265 mm και έναν δίσκο πίσω με σύστημα ABS. Το βάρος του scooter είναι στα 206 κιλά, ενώ το ρεζερβουάρ καυσίμου έχει χωρητικότητα 12,8 λίτρα.

Πλούσιος είναι και ο εξοπλισμός του BMW C 400 X καθώς διαθέτει αποθηκευτικό χώρο Flexcase με φωτισμό κάτω από τη σέλα για ένα full face κράνος, μεγάλη οθόνη TFT με σύστημα συνδεσιμότητας της BMW και Multi Controller για έλεγχο από το τιμόνι, USB θύρα φόρτισης και LED φωτιστικά σώματα. Το C 400 X έρχεται με τιμή εκκίνησης τα 6.990 ευρώ.