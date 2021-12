Φερστάπεν-Χάμιλτον: Το φινάλε του αιώνα με τον Ολλανδό πρωταθλητή (vid)

Γράφτηκε ιστορία στο Άμπου Ντάμπι με τον Μαξ Φερστάπεν να είναι ο παγκόσμιος πρωταθλητής, σ' ένα από τα καλύτερα φινάλε όλων των εποχών.

Ο Λατίφι έπεσε στις μπαριέρες στον 53ο γύρο. Το safety car μπήκε στην πίστα και από εκεί και πέρα η διαφορά μηδενίστηκε. Οι αγωνοδίκες αποφάσισαν να αποσύρουν το αυτοκίνητο ασφαλείας στη λήξη του 57ου γύρου, και έτσι Φερστάπεν και Χάμιλτον βρέθηκαν αντιμέτωποι για τα τελευταία 5,2 χιλιόμετρα της σεζόν!

Εκεί, ο Βρετανός είχε φθαρμένη τη σκληρή του γόμα κι ο Φερστάπεν ολόφρεσκη μαλακή, με αποτέλεσμα ο Ολλανδός να έχει το πλεονέκτημα. Προσπέρασε και έγραψε ιστορία!

Ο Μαξ Φερστάπεν είναι πλέον παγκόσμιος πρωταθλητής. Ο πρώτος Ολλανδός που παίρνει τον τίτλο στο κορυφαίο άθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Από την άλλη, ο Λιούις Χάμιλτον δεν κατέκτησε τον 8ο τίτλο στην καριέρα ύστερα από τέσσερα σερί πρωταθλήματα.

VERSTAPPEN WINS THE WORLD CHAMPIONSHIP!!



WHAT A FINISH!!!! HE'S DONE IT!!!



A last lap pass decides the title. What a season.#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/3tpnyLo2DX