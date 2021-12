Δράμα από την εκκίνηση: Ο Χάμιλτον πέρασε πρώτος κι επαφή με Φερστάπεν (vid)

Επική εκκίνηση στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς με τον Χάμιλτον να προσπερνάει τον Φερστάπεν πριν την πρώτη στροφή!

Απίστευτη εκκίνηση στον τελευταίο αγώνα-τίτλου στο Αμπου Ντάμπι!

Ο Χάμιλτον, παρά τη μεσαία γόμα που είχε, προσπέρασε τον Φερστάπεν.Ο Ολλανδός, με τη μαλακή γόμα, στη συνέχεια... πέρασε στην πρώτη θέση - έχοντας επαφή με τη Mercedes του Βρετανού (στη στροφή 6), αλλά ο παγκόσμιος πρωταθλητής βρέθηκε αμέσως πρώτος.

Απαράδεκτος Νόρις, που στην εκκίνηση βρέθηκε εκτός πίστας, ενώ ήταν 3ος στην σκακιέρα.

DRAMA!



Hamilton and Verstappen jockey for the lead as there is controversy between the championship protagonists on the opening lap!



Should Hamilton have to give the position back?#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/lvvb71PkZ5