Formula 1: Τα πρωταθλήματα που κρίθηκαν στο Άμπου Ντάμπι (vid)

Η Formula 1 ολοκληρώνει τη σεζόν της στο Άμπου Ντάμπι αυτό το τριήμερο, εκεί όπου έχει κριθεί το πρωτάθλημα άλλες τρεις φορές.

Το GP Άμπου Ντάμπι είναι ο τελευταίος αγώνας για το πρωτάθλημα της Formula 1 το 2021 και θα είναι αυτός που θα κρίνει τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Οι Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερστάπεν είναι οι μεγάλοι διεκδικητές και θα ξεκινήσουν τον αγώνα της Κυριακής ισόβαθμοι.

Η πίστα της Γιας Μαρίνα στο Άμπου Ντάμπι υπέστη τροποποιήσεις τη φετινή χρονιά, ώστε να βελτιωθούν οι πιθανότητες προσπεράσματος. Έτσι, είναι πολύ πιθανό να δούμε τους δύο διεκδικητές του τίτλου να χαρίζουν ξανά άπλετες στιγμές δράσης.

Όμως αυτή δεν θα είναι η πρώτη φορά που το πρωτάθλημα κρίνεται στη χώρα της μέσης ανατολής. Κατά το παρελθόν έχει κριθεί τρεις φορές στην πίστα της Γιας Μαρίνα και το Gazzetta κάνει τώρα μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν.

2010 – Δράμα μέχρι τέλους

Το GP Άμπου Ντάμπι ήταν ο τελευταίος αγώνας για τη σεζόν του 2010. Τέσσερις οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να γίνουν παγκόσμιοι πρωταθλητές, οι Φερνάντο Αλόνσο, Μαρκ Ουέμπερ, Σεμπάστιαν Φέτελ και ο Λιούις Χάμιλτον. Ο Φέτελ έκανε εξαιρετική εμφάνιση στις κατατακτήριες παίρνοντας την pole position, με τον Χάμιλτον 2ο, τον Αλόνσο 3ο και τον Ουέμπερ 5ο.

Στον αγώνα ο Αλόνσο έπεσε στην 4η θέση πίσω από τη McLaren του Τζένσον Μπάτον μετά την εκκίνηση, ενώ ο Φέτελ προηγούνταν. Η Red Bull έφερε αρκετά νωρίς τον Ουέμπερ για αλλαγή ελαστικών, με τη Ferrari να φέρνει αμέσως τον Αλόνσο, ακολουθώντας τη στρατηγική των «ταύρων». Αυτό αποδείχθηκε μεγάλο λάθος, μιας και οι δυο τους κόλλησαν στην κίνηση πίσω από άλλα μονοθέσια και έχαναν σημαντικό έδαφος. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Φέτελ που είχε το προβάδισμα και μια άνετη διαφορά, όμως έπρεπε να καλύψει διαφορά 14 βαθμών από τον Αλόνσο.

Με τον Χάμιλτον να μην είναι απειλή, ο Φέτελ όδευε προς τη νίκη και όλη η αγωνία είχε στραφεί στο τι κάνει η Ferrari. O Αλόνσο είχε κολλήσει πίσω από τον Βιτάλι Πετρόφ της Renault και δεν μπορούσε να βρει τρόπο να περάσει. Εν τέλει δεν τα κατάφερε ποτέ, έμεινε στην 7η θέση και είδε τον τίτλο να φεύγει από τα χέρια του.

Ο Σεμπάστιαν Φέτελ αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του, παίρνοντας επίσης για πρώτη φορά κεφάλι στη βαθμολογία εκεί που έπρεπε, στο τέλος της σεζόν.

"DU BIST WELTMEISTER!!"



Sebastian Vettel's maiden title win came at the 2010 Abu Dhabi Grand Prix, and what a day that was



Listen to the emotion in the young German's voice #F1 #AbuDhabiGP @redbullracing pic.twitter.com/BBP5VjzZi9 December 8, 2021

2014 – Η αρχή της κυριαρχίας του Χάμιλτον

Η πρώτη σεζόν στην υβριδική εποχή της Formula 1 είδε τη Mercedes να έχει ένα μονοθέσιο πολύ ταχύτερο από τον ανταγωνισμό. Οι Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ ήταν οι μεγάλοι μονομάχοι, με τον τίτλο να κρίνεται στη Γιας Μαρίνα. Εκείνη τη σεζόν μάλιστα, ο τελευταίος αγώνας της σεζόν έδινε διπλούς βαθμούς και το παραμικρό λάθος θα είχε τεράστιες επιπτώσεις. Ο Χάμιλτον είχε προβάδισμα 17 βαθμών έναντι του Νίκο Ρόσμπεργκ και με μια 2η θέση θα ήταν πρωταθλητής.

Ο Γερμανός είχε την pole position, αλλά ο Βρετανός έκανε ένα καταπληκτικό πέταγμα και πέρασε στην 1η θέση. Έκτοτε φρόντισε να ανοίξει τη διαφορά και είχε τον έλεγχο του αγώνα. Όμως στον 25ο γύρο, το υβριδικό σύστημα στη μονάδα ισχύος της Mercedes αστόχησε στο μονοθέσιο του Ρόσμπεργκ, ο οποίος έχασε πολύ χρόνο και θέσεις.

Έτσι ο Χάμιλτον κατάφερε να φτάσει στη νίκη που του χάρισε το δεύτερο πρωτάθλημα της καριέρας του, με τον Ρόσμπεργκ να τερματίζει εν τέλει ένα γύρο πίσω. Αυτή ήταν η αρχή της κυριαρχίας της Mercedes στη Formula 1.

After a six-year wait, winning the world title in Abu Dhabi was the sweetest feeling for @LewisHamilton in 2014



And there was a special royal guest waiting to give him a message #F1 pic.twitter.com/f6drGtJrik — Formula 1 (@F1) May 8, 2020

2016 – Η εξιλέωση του Ρόσμπεργκ

Δύο χρόνια αργότερα, η κατάσταση στη Γιας Μαρίνα ήταν πολύ διαφορετική. Ο Ρόσμπεργκ ήταν ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας έχοντας 12 βαθμούς διαφορά από τον Χάμιλτον. Μια 3η θέση ήταν αρκετή ώστε να δώσει τον τίτλο στον Γερμανό, ενώ ο Βρετανός έπρεπε να κερδίσει πάση θυσία.

Ο Χάμιλτον είχε την pole position και έχοντας καλή εκκίνηση διατηρούνταν στην πρωτοπορία του αγώνα. Έχοντας διαφορετική στρατηγική από τους αντιπάλους τους, ο Ρόσμπεργκ παρέμενε κοντά αλλά όχι σε απόσταση βολής. Στο δεύτερο μισό του αγώνα και βλέποντας τα περιθώρια να στενεύουν, ο Χάμιλτον επιχείρησε να κάνει ό,τι περνούσε από το χέρι του ώστε να βρεθεί υπό πίεση ο Ρόσμπεργκ.

Αποφάσισε λοιπόν να κινηθεί αργά ώστε να επιτρέψει στους Σεμπάστιαν Φέτελ και Μαξ Φερστάπεν που ακολουθούσαν στις θέσεις 3 και 4 να τους φτάσουν. Ο Ρόσμπεργκ προσπαθούσε να κρατηθεί μπροστά από τον Φέτελ, δίχως όμως να καταφέρνει να επιτεθεί στον Χάμιλτον.

Όμως μέχρι το τέλος δεν άλλαξε τίποτα, ο Χάμιλτον κέρδισε τον αγώνα και ο Ρόσμπεργκ τερμάτισε 2ος και πήρε το μοναδικό του πρωτάθλημα στη Formula 1. Δύο ημέρες μετά ανακοίνωσε την αποχώρησή του από το σπορ.

27 NOV, 2016:



Five years ago today, another tense F1 title battle was decided at a dramatic final race in Abu Dhabi



And it was @NicoRosberg who held his nerve to race to glory #F1 #OnThisDay @MercedesAMGF1 pic.twitter.com/7ShHAi9uc5 — Formula 1 (@F1) November 27, 2021

Image credit: redbullcontentpool.com