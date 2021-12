Φερστάπεν: «Αυτό δεν είναι Formula 1» (vid)

Ο Μαξ Φερστάπεν δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα του GP Σαουδικής Αραβίας.

Το πρώτο GP Σαουδικής Αραβίας στην ιστορία της Formula 1 ήταν ιδιαίτερα ανατρεπτικό, χαρίζοντάς μας ακόμα μια ακόμα μονομαχία ανάμεσα στους Λιούις Χάμιλτον και Μαξ Φερτάπεν. Ο οδηγός της Mercedes κατάφερε να περάσει αυτόν της Red Bull Racing, να κερδίσει τον αγώνα και με τον ταχύτερο γύρο που κατάφερε να κάνει, τους φέρνει ισόβαθμους με έναν αγώνα να απομένει για το τέλος της σεζόν.

Ο Φερστάπεν αναδείχθηκε ως οδηγός του αγώνα μετά από ψηφοφορία οπαδών παρά το γεγονός πως τερμάτισε στη 2η θέση. Μετά τον τερματισμό ενημερώθηκε πως κατέκτησε τον εν λόγω τίτλο και η απάντησε με ιδιαίτερα σαρκαστικό ύφος.

«Είμαστε τυχεροί που οι οπαδοί ξέρουν τι πάει να πει καθαρή οδήγηση. Αυτό που έγινε σήμερα ήταν απίστευτο. Προσπάθησα να αγωνιστώ και πλέον είναι περισσότερο ποινές απ’ότι οδήγηση. Αυτό δεν είναι αγώνες, αυτό δεν είναι Formula 1, αλλά τουλάχιστον οι οπαδοί το απόλαυσαν. Έδωσα τα πάντα αλλά δεν ήμασταν αρκετά γρήγοροι. Είμαι χαρούμενος με τη 2η θέση», ήταν τα λόγια του Φερστάπεν.

The moment @LewisHamilton drew level in the championship fight, with victory in Saudi Arabia #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/plmETztmoh