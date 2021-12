Οι στρατηγικές των οδηγών για το GP Σαουδικής Αραβίας

Ο 21ος αγώνας της σεζόν είναι λίγες στιγμές μακριά, με τις ομάδες και τους οδηγούς να έχουν στα χέρια τους πολλαπλές επιλογές στρατηγικής.

Το GP Σαουδικής Αραβίας αναμένεται με αγωνία, καθώς θα είναι ένας πολύ σημαντικός αγώνας για την έκβαση του φετινού Πρωταθλήματος. Ο Λιούις Χάμιλτον έκανε μια εντυπωσιακή επίδοση και πήρε την pole position, με τον Βάλτερι Μπότας να κάνει το 1-2 για τη Mercedes. O μεγάλος αντίπαλος του Βρετανού, Μαξ Φερστάπεν, θα εκκινήσει από την 3η θέση, έπειτα από λάθος που έκανε στον τελευταίο του γύρο στο Q3 και είχε επαφή με τον τοίχο.

Οι ομάδες όλο το τριήμερο έχουν δυσκολευτεί ιδιαίτερα με τα ελαστικά και την απόδοση που δίνουν ανάλογα με τη γόμα. Όπως είδαμε από τις ελεύθερες δοκιμές, η σκληρή γόμα είναι ιδανική για τα μονοθέσια. H πρόβλεψη της Pirelli κάνει λόγο για στρατηγική ενός pit-stop, ενώ δεν αποκλείει και αυτή των δύο, που είναι όμως πιο αργή.

Όσον αφορά τα διαθέσιμα ελαστικά του κάθε οδηγού, μόνο οι Σεμπάστιαν Φέτελ και Λανς Στρολ της Aston Martin δεν έχουν στη διάθεσή τους φρέσκο σετ της σκληρής γόμας. Και οι 20 οδηγοί έχουν τουλάχιστον ένα σετ φρέσκιας μέσης γόμας, με τους διεκδικητές του τίτλου να έχουν σχεδόν τις ίδιες διαθέσιμες γόμες. Από τις Mercedes και Red Bull, μόνο ο Μαξ Φερστάπεν δεν έχει φρέσκο σετ μαλακής γόμας ελαστικών, κάτι που μπορεί να παίξει το ρόλο του.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου έχουμε δει το αυτοκίνητο ασφαλείας να κάνει την εμφάνισή του στους αγώνες της Formula 2 και δεν αποκλείεται αυτός της Formula 1 να είναι ιδιαίτερα χαοτικός. Οι κατατακτήριες δοκιμές τουλάχιστον μας έχουν βάλει στο κλίμα.

Το τελικό grid του GP Σαουδικής Αραβίας

Στον προτελευταίο αγώνα της χρονιάς, όλοι οι οδηγοί θα πάρουν στην εκκίνηση τις θέσεις που τους αντιστοιχούν από τις κατατακτήριες δοκιμές του Σαββάτου αφού κανένας δεν έχει ποινή.

