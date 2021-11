Ένας Τούρκος έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στα Superbikes

Έπειτα από έξι χρόνια, το Πρωτάθλημα των Superbikes έχει νέο Πρωταθλητή που ακούει στο όνομα Τοπράκ Ραζγκατιόγλου.

Η αγωνιστική σεζόν του Πρωταθλήματος Superbikes για το 2021 είχε τεράστιο ενδιαφέρον με τον Τούρκο Τοπράκ Ραζγκατιόγλου να αναδεικνύεται Παγκόσμιος Πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του. Ο αναβάτης της Yamaha πραγματοποίησε μια εξαιρετική χρόνια και με 13 νίκες στη σεζόν κατάφερε να κατακτήσει τον Τίτλο για μόλις 13 βαθμούς.

Ο Ραζγκατιόγλου εκθρόνισε τον Τζόναθαν Ρέϊ της Kawasaki, ο οποίος είχε καταφέρει να κερδίσει το Πρωτάθλημα τα τελευταία 6 χρόνια. Όλα κρίθηκαν στον τελευταίο αγώνα του θεσμού στην Ινδονησία, με τον Ρέϊ της Kawasaki να παίρνει τη νίκη στον πρώτο αγώνα, όμως η 2η θέση του Ραζγκατιόγλου του έδωσε μαθηματικά τον Τίτλο.

Εκτός από το γεγονός πως έγινε ο πρώτος Τούρκος Παγκόσμιος Πρωταθλητής, ο 25χρονος έδωσε στη Yamaha τόσο τον Τίτλο των Οδηγών αλλά και των Κατασκευαστών. Αυτό ήταν μόλις το δεύτερο Πρωτάθλημα της Yamaha στα Superbikes στα 33 χρόνια ιστορίας του θεσμού.

Με την εξέλιξη αυτή, η Yamaha πήρε Τίτλους τόσο στο MotoGP, αλλά και στο Πρωτάθλημα Superbikes.

🇮🇩 Keep her lit, champion! @toprak_tr54 arrives in style!

@NickCanepa59 (aka the most important man at Yamaha ) pic.twitter.com/vHfjgQvtBH