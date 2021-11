Ρίχνει λάδι στη φωτιά ο Βολφ, εντείνεται η κόντρα Mercedes-Red Bull

Ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ, έστειλε το δικό του μήνυμα προς άπαντες μετά το τέλος του GP Βραζιλίας και το μεγάλο θρίαμβο του Λιούις Χάμιλτον.

Το GP Βραζιλίας ήταν ένας από τους καλύτερους αγώνες στη φετινή σεζόν της Formula 1, με τον Λιούις Χάμιλτον να παίρνει μια καταπληκτική νίκη εκκινώντας από τη 10η θέση. Μάλιστα, το επίτευγμά του ήταν ακόμα μεγαλύτερο, μιας και το Σάββατο στον Αγώνα Sprint εκκίνησε τελευταίος.

Έχοντας εντυπωσιακό ρυθμό κατάφερε με την τρίτη προσπάθεια να περάσει τον Μαξ Φερστάπεν και να πάρει την 101η νίκη της καριέρας του, μειώνοντας τη διαφορά στο Πρωτάθλημα Οδηγών στους 14 πόντους.

Μετά το τέλος του GP Βραζιλίας, ο επικεφαλής της Mercedes, Τότο Βολφ συνέχισε με αμείωτο ρυθμό τις καυστικές του δηλώσεις προς τους αγωνοδίκες, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και για το συμβάν Χάμιλτον-Φερστάπεν.

«Ξεκινήσαμε με μειονέκτημα το τριήμερο με την αλλαγή κινητήρα και την ποινή. Όλα πήγαν στραβά το Σάββατο αλλά ο Λιούις οδήγησε τρομερά. Θα παλέψουμε μέχρι τέλους. Ήταν από τις καλύτερες εμφανίσεις που έχω δει από τον Λιούις αυτό το τριήμερο», ήταν τα λόγια του Βολφ στο Sky Sports.

Όσο για το συμβάν ανάμεσα σε Χάμιλτον και Φερστάπεν κατά τη διάρκεια του αγώνα ο Βολφ είπε: «Ο Λιούις δεν ήθελε να σχολιάσει, εγώ θέλω. Ο Λιούις έπαιξε πολύ έξυπνα το παιχνίδι και απέφυγε επαφή. Η απόφαση ήταν εναντίον μας. Δεν έδωσαν ούτε 5 δευτερόλεπτα. Έλα τώρα. Ο Μαξ τον έβγαλε εκτός πίστας σαν να οδηγούσε μόνος του».

Η πίσω αεροτομή της Mercedes έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις αυτό το τριήμερο στη Βραζιλία. Μάλιστα, η Red Bull εξετάζει το ενδεχόμενο ένστασης για το λόγο αυτό.

Ο Βολφ όμως είχε μια ιδιαίτερη απάντηση στην όλη συζήτηση: «Δεν με νοιάζει τι θα κάνουν οι άλλοι. Έχουμε ένα πολύ καλό concept, φιλικό προς την επίτευξη υψηλής τελικής ταχύτητα. Όλοι έχουν το δικαίωμα να μας προκαλέσουν. Αν θέλουν θα τους δώσουμε μια πίσω αεροτομή μας να την πάρουν σπίτι τους να την κάνουν χίλια κομμάτια. Το μονοθέσιό μας είναι νόμιμο».

Τέλος, ο Βολφ αποκάλυψε πως η χειρονομία που έκανε μετά το προσπέρασμα του Χάμιλτον επί του Φερστάπεν είχε ως αποδέκτη τον Διευθυντή Αγώνα, Μάικλ Μάσι.

TOTO WOLFF MAN I LOVE THIS MAN. NEW REACTION VIDEO JUST DROPPED

pic.twitter.com/NLFTIaot2C