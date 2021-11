Με κράνος αφιερωμένο στον Άιρτον Σένα ο Χάμιλτον

Ο Λιούις Χάμιλτον θα προσπαθήσει να διεκδικήσει τη νίκη στο GP Βραζιλίας έχοντας ειδικό σχεδιασμό στο κράνος του.

Κατά τη διάρκεια της σεζόν, οι οδηγοί της Formula 1 βρίσκουν την ευκαιρία σε αγώνες που έχουν ιδιαίτερη σημασία για εκείνους ώστε να αγωνιστούν με ειδικά κράνη. Το φαινόμενο αυτό έγινε μόδα στο GP ΗΠΑ, όπου το μισό grid είδε ξεχωριστό χρωματισμό για τον αγώνα στην πίστα του Όστιν. Η Formula 1 είχε απαγορέψει τα προηγούμενα χρόνια στους οδηγούς να αλλάζουν κράνη, όμως απέσυρε τον κανονισμό αυτό και πλέον οι οδηγοί έχουν το ελεύθερο να πράττουν όπως επιθυμούν.

Ο Λιούις Χάμιλτον βρήκε την ευκαιρία να φέρει κράνος με ειδικό χρωματισμό για τον φετινό αγώνα στη Βραζιλία. Έχοντας διατηρήσει τον αρχικό του σχεδιασμό, ο Βρετανός πρόσθεσε επιπλέον ρίγες που φέρνουν στα χρώματα που είχε ο θρύλος της Formula 1, Άιρτον Σένα, όταν αγωνιζόταν. Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Χάμιλτον κάνει αυτή την κίνηση προς τιμήν του Βραζιλιάνου θρύλου, καθώς από το 2011 έως το 2019, με εξαίρεση το 2014, είχε ειδικά χρώματα για τον αγώνα στην πίστα του Σάο Πάολο.

Μάλιστα, ο Βρετανός οδηγός της Mercedes ανάρτησε μια εικόνα με τον ίδιο και τον Σένα λέγοντας: «Η μεγαλύτερη μου έμπνευση. Ήταν ο τρόπος που αγωνιζόταν, το πάθος του για τη ζωή και το άθλημα. Αλλά περισσότερο από οτιδήποτε άλλο ήταν ο τρόπος που αντιμετώπισε μόνος του ένα σύστημα που δεν ήταν πάντα ευγενικό μαζί του. Είθε η κληρονομιά του Aryton Senna να ζει για πάντα».

My greatest inspiration. It was the way he raced, his passion for life and for the sport. But more than anything it was the way he faced alone a system that wasn’t always kind to him. May Aryton Senna’s legacy live on forever, especially vibrant this weekend pic.twitter.com/SmA4QQpOul