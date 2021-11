GP Μεξικού FP1: Μπροστά οι Mercedes, στον τοίχο Λεκλέρ και Πέρεζ

Ο Βάλτερι Μπότας ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών του GP Μεξικού, με τη Mercedes να ξεκινά δυναμικά το αγωνιστικό τριήμερο κάνοντας το 1-2.

Με θετικό τρόπο ξεκίνησε το GP Μεξικού για τη Mercedes, καθώς ο Βάλτερι Μπότας έγραψε την ταχύτερη επίδοση στο FP1, με τον Φινλανδό να προηγείται του teammate του, Λιούις Χάμιλτον. Η δράση ξεκίνησε στο Autodromo Hermanos Rodriguez, με την πίστα να έχει μπόλικη σκόνη κι αυτό δυσκόλεψε τους οδηγούς. Η πρόσφυση ήταν λίγη, ενώ δεν έλειψαν τα απρόοπτα.

Ο Σάρλ Λεκλέρ της Ferrari έκανε λάθος στην τελευταία στροφή και έσπασε την πίσω αεροτομή του στα προστατευτικά ελαστικά. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το ίδιο έπραξε ο τοπικός ήρωας, Σέρτζιο Πέρεζ, με τους δύο οδηγούς να χάνουν αρκετό χρόνο για επισκευές στο γκαράζ. Αμφότεροι μάλιστα ήταν με τη σκληρή γόμα ελαστικών όταν είχαν τις εξόδους.

Peraltada BITES!



Both Charles Leclerc and Sergio Perez slide backwards into the barrier and pick up some rear wing damage #MexicoGP #F1 pic.twitter.com/ZM4Jzi5F1D