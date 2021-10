Τουλάχιστον οι οδηγοί της Aston Martin κερδίζουν στο μπάσκετ (vid)

Κατά τη διάρκεια του GP ΗΠΑ πραγματοποιήθηκε το πρώτο F1 x NBA Free Throw Challenge, με τους οδηγούς των 10 ομάδων να τίθενται αντιμέτωποι σε μια πολύ διαφορετική δοκιμασία.

Στο πλαίσιο του GP ΗΠΑ, η Formula 1 συνεργάστηκε με το NBA για τον εορτασμό των 75 χρόνων ιστορίας του πρωταθλήματος καλαθοσφαίρισης. Για το λόγο αυτό, οι ομάδες έκαναν έναν διαφορετικού είδους αγώνα, εκτός πίστας αυτή τη φορά.

Στο paddock του Circuit of the Americas, στήθηκε ένα μικρό γήπεδο μπάσκετ, όπου οι 20 οδηγοί αναμετρήθηκαν στη δοκιμασία ελεύθερων βολών. Παρόντες στην πίστα κατά τη διάρκεια του τριημέρου ήταν αρκετοί θρύλοι και πρώην παίκτες του NBA, όπως οι: Ντικέμπε Μουτόμπο, Κρις Μπος, Σαν Έλιοτ και Φαμπρίτσιο Ομπέρτο.

Το έπαθλο της δοκιμασίας Free Throw Challenge ήταν 20.000 δολάρια. Μεγάλοι νικητές αναδείχθηκαν οι Σεμπάστιαν Φέτελ και Λανς Στρολ της Aston Martin, σκοράροντας 9 βολές σε 20 προσπάθειες. Ο κάθε ένας είχε στη διάθεσή του 10 βολές, με τους οδηγούς της βρετανικής ομάδας να θριαμβεύουν. Η τύχη τους όμως στο Grand Prix δεν ήταν ανάλογη, με τον Γερμανό να είναι ο μόνος που βαθμολογήθηκε τερματίζοντας 10ος.

Aston Martin were the F1 All Stars at @COTA on Thursday



Seb and Lance showed nerves of steel from the Free Throw Line, topping the scoresheet to win $20,000 for their chosen charity #F1 #NBA #NBA pic.twitter.com/Xp1b4av1mS