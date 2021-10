Ο Λεκλέρ έβγαλε τη… φαμίλια βόλτα με τριθέσιο αυτοκίνητο Formula 1 (vids)

O Σαρλ Λεκλέρ με το 3θέσιο της Ferrari έδωσε μια γεύση από Formula 1 στη μητέρα του και στη φίλη του.

Ο Σαρλ Λεκλέρ νιώθει τον ίλιγγο της ταχύτητας ενός μονοθέσιου της Formula 1 σχεδόν κάθε εβδομάδα και θέλησε να δώσει ένα δείγμα από αυτήν την αίσθηση στους πολύ κοντινούς του ανθρώπους. Έτσι, ζήτησε από τη Ferrari να βγάλει από τη «ναφθαλίνη» το 3θέσιο μονοθέσιο που η Scuderia έχει φτιάξει εδώ και αρκετά χρόνια για γύρους επίδειξης και πήγε στην πίστα του Fiorano. Εκεί, έβαλε στο μονοθέισιο μαζί τη μητέρα του Πασκάλ και τη φίλη του Σαρλότ, ενώ είχε επίσης καλέσει και τέσσερις στενούς του φίλους.

Και αν σας έρχονται στο μυαλό ιστορίες οικογενειακές τρέλας ανάμεσα στη μητέρα και στη νύφη, μπορείτε να τις ξεχάσετε. Η Πασκάλ και η Σαρλότ έχουν εξαιρετικές σχέσεις και μάλιστα φέτος το καλοκαίρι έκαναν μαζί διακοπές στη Μύκονο, παρέα φυσικά με τον Σαρλ Λεκλέρ.

Το βέβαιο είναι ότι και οι δύο τυχερές κυρίες βίωσαν μιαν εμπειρία που θα τους μείνει αξέχαστη. Ο Σαρλ Λεκλέρ, παρεμπιπτόντως, το Σάββατο 16/10 γιόρτασε τα 24α γενέθλιά του.

. @Charles_Leclerc took his girlfriend Charlotte and mother on a drive with the 3-Seater in Fiorano today #F1 #Charles16 pic.twitter.com/mFko6kFTDY