Ο Ρικάρντο κέρδισε κι άλλο στοίχημα και θα οδηγήσει αυτοκίνητο NASCAR (vid)

Ο Ντάνιελ Ρικιάρντο θα οδηγήσει ένα από τα αυτοκίνητα NASCAR Cup του Ντέιλ Έρνχαρντ στο GP ΗΠΑ, αφού κέρδισε το στοίχημα που είχε βάλει με τον Ζακ Μπράουν.

Ο Ντάνιελ Ρικάρντο εκτός από ένας εξαιρετικός οδηγός είναι και ένας άνθρωπος που θέλει να διασκεδάζει τη ζωή του τόσο μέσα όσο και έξω από τις πίστες. Είναι επίσης και γνωστό «πειραχτήρι». Πέρυσι, που έτρεχε με τη Renault, είχε βάλει στοίχημα με τον επικεφαλής της ομάδας Σιρίλ Αμπιτμπούλ ότι αν ανέβει στο βάθρο θα κάνουν και οι δύο από ένα τατουάζ.

Φέτος, που μετακόμισε στη McLaren, έβαλε το ίδιο στοίχημα με τον επικεφαλής της ομάδας, τον Ζακ Μπράουν. Ο Μπράουν όμως δεν είναι φίλος της δερματοστιξίας και έτσι το «έπαθλο» για τον Ρικάρντο αν ανέβει στο βάθρο είναι λίγο διαφορετικό.

Ο Αυστραλός οδηγός είναι θαυμαστής του θρύλου των αγώνων NASCAR Ντέιλ Έρνχαρτ του πρεσβύτερου, που έτρεχε επίσης με τον αριθμό 3. Όταν υπέγραψε με τη McLaren πήρε ως δώρο ένα μοντέλο σε κλίμακα της Chevrolet Monte Carlo του 1984, με την οποία έτρεξε ο Έρνχαρτ και ανήκει στην προσωπική συλλογή του Μπράουν. Το στοίχημα ήταν ότι αν ο Ρικάρντο κατάφερνε να ανέβει στο βάθρο φέτος, θα είχε την ευκαιρία να οδηγήσει το πραγματικό αυτοκίνητο στην πίστα.

Ο Ρικάρντο όπως όλοι ξέρουμε ανέβηκε στο βάθρο -και μάλιστα στο ψηλότερο σκαλί του- στο GP Ιταλίας στη Μόντσα. Έτσι, το μόνο που έμενε ήταν η ευκαιρία να πραγματοποιηθεί η δοκιμή. Αυτό μπορεί να συμβεί στο Όστιν, στο περιθώριο του GP ΗΠΑ που θα διεξαχθεί το προσεχές Σαββατοκύριακο.

Remember this deal? 👀 @DanielRicciardo @ZBrownCEO



It’s happening at the #USGP! pic.twitter.com/d0aTslEwbt