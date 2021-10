Ξεκίνησε το F1 eSports, ένας Έλληνας στους βαθμούς!

Το πρωτάθλημα eSports της F1 για το 2021 ξεκίνησε, με τις Aston Martin και Mercedes να κυριαρχούν στους πρώτους αγώνες της σεζόν, ενώ ο δικός μας Μιχάλης Ρωμανίδης βρέθηκε εντός βαθμών

Το F1 Esports Series Pro Championship ξεκίνησε τη νέα του αγωνιστική σεζόν, με τρεις αγώνες σε Μπαχρέιν, Κίνα και Αυστρία. Οι καλύτεροι simracers αναμετρήθηκαν στο επίσημο videogame της Formula 1, με μοναδικό στόχο το πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα αυτό, συμμετέχει ο Έλληνας simracer, Μιχάλης Ρωμανίδης, με την ομάδα της Williams eSports.

Η αρχή έγινε στο Μπαχρέιν και την πίστα του Σακχίρ, εκεί όπου ο Λούκας Μπλάκελεϊ πήρε τη νίκη. Ο οδηγός eSports της Aston Martin έγινε για πρώτη φορά νικητής στο θεσμό, δίνοντας μια εξαιρετική μονομαχία με τον Νικολά Λονγκέ της Alpine. O Γάλλος πήρε την πρωτοπορία για μόλις δύο γύρους, όμως εν τέλει δεν τα κατάφερε και ο Μπλάκελεϊ κατέκτησε τη νίκη. Στην 3η θέση ολοκλήρωσε ο Αλβάρο Κάρετον της Williams eSports.

O Πρωταθλητής, Γιάρνο Όπμερ, ακολούθησε μπροστά από τον teammate του στη Mercedes, Ντάνι Μορένο, ενώ πίσω τους τερμάτισαν οι Μπαρι Μπορουμάντ με McLaren Shadow, οι δύο οδηγοί της Red Bull, ο Νταβίντ Τονίζα της Ferrari και ο Φαμπρίτσιο Ντονόσο της Alpine.

O δεύτερος αγώνας πραγματοποιήθηκε στην Κίνα, με τον Γιάρνο Όπμερ της Mercedes να εκτελεί μια στρατηγική θαύμα. Έχοντας εκκινήσει από τη 14η θέση στη βρεγμένη πίστα της Σανγκάι, ήταν ο μόνος οδηγός που επέλεξε τα ενδιάμεσα ελαστικά, ενώ οι υπόλοιποι 19 είχαν full wets.

Έτσι μέσα σε 5 γύρους όταν όλοι οι οδηγοί μπήκαν για αλλαγή ελαστικών, ο οδηγός της Mercedes βρέθηκε από 18ος, 1ος. Όταν η πίστα στέγνωσε, οι οδηγοί μπήκαν για αλλαγή σε ελαστικά για στεγνό οδόστρωμα, με τον Όπμερ να δίνει μάχη με τον Φαμπρίτσιο Ντανόσο της Alpine. Όμως κατάφερε να τον ξεπεράσει και να φτάσει σε μια εξαιρετική νίκη. O Ντονόσο έμεινε στη 2η θέση, ενώ το βάθρο των νικητών ολοκλήρωσε ο Μαρσέλ Κιέφερ της Red Bull Racing.

O δικός μας, Μιχάλης Ρωμανίδης, βρέθηκε στην 9η θέση στον αγώνα για λογαριασμό της Williams eSports με μια εξαιρετική εμφάνιση. Ο τρίτος αγώνας πραγματοποιήθηκε στην Αυστρία, με τον Μιχάλη Ρωμανίδη να δίνει τη θέση του στον Αλέσιο Ντι Καπούα. Ο Ριάρνο Όπμερ ξεκίνησε από την 1η θέση, την οποία διατηρούσε για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα. Μαζί με τον teammate του, Ντάνι Μορένο, αντάλλασαν την πρωτοπορία ώστε να μπορέσουν να ξεφύγουν από τον ανταγωνισμό.

Όμως τα πάντα άλλαξαν στον 11ο γύρο όταν ξεκίνησε να βρέχει, με τον Όπμερ να μπαίνει πρώτος για αλλαγή ελαστικών, ενώ ο teammate του είδε τον αγώνα του να καταστρέφεται όταν μπήκε έναν γύρο αργότερα. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε άλλους οδηγούς να ανέβουν θέσεις.

Ο Όπμερ αντιστάθηκε στην πίεση Φρεντερίκ Ράσμουσεν της Red Bull και ο Πρωταθλητής πήρε τη δεύτερη συνεχόμενή του νίκη στο Πρωτάθλημα. Αυτό τον έφερε μάλιστα και στην κορυφή της βαθμολογίας με μεγάλη διαφορά.

Ο Ράσμουσεν ολοκλήρωσε στη 2η θέση, ενώ το βάθρο ολοκλήρωσε ο Μπάρι Μπομουράντ της McLaren Shadow. Πίσω του βρέθηκαν οι Λούκας Μπλάκελεϊ με Aston Martin, Αλβάρο Κάρετον της Williams, Νταβίντ Τονίζα της Ferrari, Σιμόν Βέιγκανγκ της Alfa Romeo, Μπρέντον Λέι της Ferrari, Νικολά Λονγκέτ της Alpine και Ντανιέλ Μορένο της Mercedes.

