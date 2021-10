Θετικό στον Covid-19 το πλήρωμα του ιατρικού αυτοκινήτου της F1

Είναι η δεύτερη φορά που νοσεί ο οδηγός του Άλαν φαν ντερ Μέρβε – ποιοι θα τους αντικαταστήσουν.

Είχαμε καιρό να ακούσουμε για ηχηρό κρούσμα του Covid-19 στο καραβάνι της Formula 1, να που ήρθε και μάλιστα διπλό! Δεν αφορά κάποιον εκ των είκοσι μονομάχων που θα διεκδικήσουν τη νίκη την προσεχή Κυριακή στο Grand Prix της Κωνσταντινούπολης αλλά το πλήρωμα που παρατάσσεται ακριβώς πίσω τους στο grid.

Ο λόγος για το πλήρωμα του ιατρικού αυτοκινήτου, τον οδηγό Άλαν φαν ντερ Μέρβε και τον γιατρό Ίαν Ρόμπερτς (συντονιστής διάσωσης και αναπληρωτής ιατρικός υπεύθυνος της F1) όπου αμφότεροι βρέθηκαν θετικοί στον κορωνοϊό στα τεστ που πραγματοποιούνται βάσει πρωτοκόλλου προτού μπουν στο αεροπλάνο για τον τόπο διεξαγωγής του εκάστοτε αγώνα. Μάλιστα, ο Ολλανδός οδηγός νοσεί για δεύτερη φορά.

Ο 41χρονος Νότιο-Αφρικανός έγραψε στα προσωπικά του social media: «Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα ευγενικά σας σχόλιο. Είμαι πολύ καλά και θα εκμεταλλευτώ το ρεπό αυτό το Σαββατοκύριακο. Είναι η δεύτερη φορά που είμαι θετικός στον Covid και με χαρά αναφέρω πως τα συμπτώματα είναι πολύ πιο ήπια τη δεύτερη φορά. Να είναι καλά τα θαύματα του ανθρώπινου ανοσοποιητικού συστήματος».

Thank you all for the kind messages - I’m doing very well and will make the most of my weekend off. This is the second time I’ve had COVID, and I’m glad to report that the second time is much milder. Thanks to the wonders of the human immune system! Enjoy the GP everyone.