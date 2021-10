Συνεχίζεται η «βεντέτα» ανάμεσα σε Μιρ και Μίλερ (vids)

Οι Τζακ Μίλερ και Ζοάν Μιρ είχαν ακόμα μια επαφή μέσα στο 2021, με τον αναβάτη της Ducati να ζητά το λόγο από τον Ισπανό της Suzuki.

To GP ΗΠΑ δεν ολοκληρώθηκε με τον καλύτερο τρόπο για τους Τζακ Μίλερ και Ζοάν Μιρ. Ο αναβάτης της Ducati ήταν στην 6η θέση όταν αυτός της Suzuki του επιτέθηκε στη στροφή 15. Όμως ο Μιρ φρέναρε πολύ αργά χτυπώντας τον Μίλερ, με τον Ενέα Μπαστιανίνι που ακολουθούσε να τους περνάει και τους δύο.

Μετά τη λήξη του αγώνα, ο Μίλερ ήταν ιδιαίτερα εκνευρισμένος με την κίνηση του Μιρ, εκφράζοντας δημόσια την άποψή του. «Πήγα στη στροφή και προστάτεψα τη γραμμή μου. Όλα ήταν καλά, αλλά μετά είχα μια μοτοσικλέτα δίπλα μου. Με χτύπησε καταμέτωπα, ξανά. Έχει κάνει το ίδιο πράγμα σε δύο συνεχόμενους αγώνες και έχουμε χάσει θέσεις. Στον προηγούμενο αγώνα ήταν ο Μαρκ (Μάρκεθ), σε αυτόν ο Ενέα (Μπαστιανίνι)».

Από την άλλη, ο Μιρ αναγνώρισε το λάθος του, λέγοντας πως έχει δίκιο ο Μίλερ να εκνευρίζεται. «Πρώτα απ’όλα θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τον Μίλερ. Δεν μου αρέσει να κάνω προσπέρασμα δημιουργώντας επαφή. Έκανα μια τέλεια κίνηση στο ρώτο κομμάτι και τον προσπέρασα αλλά με την τελική του ταχύτητα με πέρασε πάλι στην ευθεία. Μετά έκλεινε τις γραμμές, ήταν το μόνο που τον ένοιαζε».

Στη συνέχεια ο Μιρ αποκάλυψε πως μετά τον αγώνα ο Μίλερ τον απείλησε: «Σταμάτησα στην ευθεία και τον περίμενα να έρθει να με κατηγορήσει. Με απειλούσε και έκανε κάτι κινήσεις αλλά σε αυτές τις περιστάσεις το καταλαβαίνω. Όμως πιστεύω ότι ο Τζακ είναι καλό παιδί. Αν ήμουν στη θέση του πιθανότατα θα είχα κι εγώ εκνευριστεί πολύ. Σέβεται πολύ στις μάχες και δεν έχω τίποτα κακό να πω γιάυτόν».

Ο Μιρ τιμωρήθηκε για την κίνησή του αυτή, χάνοντας εν τέλει τη θέση από τον Μίλερ στα τελικά αποτελέσματα.

