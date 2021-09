Αμηχανία και απογοήτευση νιώθει ο Χάμιλτον (vid)

Ο Λούις Χάμιλτον είχε δύο εξόδους στο τέλος των κατατακτηρίων και έμεινε εκτός διεκδίκησης της pole position.

Οι κατατακτήριες δοκιμές του GP Ρωσίας στην πίστα του Σότσι είχαν επεισοδιακή εξέλιξη και ανατροπές στο τέλος, όταν η πίστα στέγνωσε αρκετά για να κάνουν οι οδηγοί την τελευταία τους προσπάθεια με σλικ ελαστικά. Σε αυτά τα τελευταία λεπτά, ο Λούις Χάμιλτον, που μέχρι εκείνο το σημείο έδειχνε να έχει τον έλεγχο και φαινόταν ότι θα εξασφαλίσει την pole position, έκανε δύο ασυνήθιστα για την εμπειρία του λάθη.

Μπαίνοντας στο pit lane για να αλλάξει ελαστικά στο τέλος του Q3, δεν υπολόγισε σωστά την ταχύτητά του και χτύπησε τον τοίχο στο εξωτερικό της στροφής. Αυτό είχε αποτέλεσμα να σπάσει την εμπρός πτέρυγα στο μονοθέσιο της Mercedes. Όταν έφτασε στο σημείο που τον περίμεναν οι μηχανικοί του, εκείνοι του άλλαξαν τα ελαστικά. Πίσω του όμως είχε φτάσει ο Βάλτερι Μπότας. Για να μη χάσει αναίτια χρόνο και ο Φινλανδός, τράβηξαν μπροστά το μονοθέσιο του Χάμιλτον, άλλαξαν τα ελαστικά στον Μπότας και στη συνέχεια άλλαξαν και την πτέρυγα του Βρετανού, που επέστρεψε στην πίστα με μόνο δύο λεπτά να απομένουν.

