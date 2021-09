Η Tesla κατοχύρωσε πατέντα για λέιζερ αντί για υαλοκαθαριστήρες

Η νέα τολμηρή καινοτομία της Tesla αφορά τον καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών με χρήση λέιζερ.

Η Tesla είναι μια εταιρεία που πολλές φορές έχει τολμήσει να παρουσιάσει ιδιαίτερες καινοτομίες στα μοντέλα της, όπως πρόσφατα το «μισό» τιμόνο στο Model S. Τώρα η Tesla είναι έτοιμη για άλλη μία επαναστατική λύση στο καθάρισμα του παρμπρίζ. Αντί για τη χρήση των λαστιχένιων υαλοκαθαριστήρων, που υπάρχουν εδώ και σχεδόν 120 χρόνια, η πατέντα που έχει καταθέσει η αμερικανική εταιρεία αφορά τον καθαρισμό των γυάλινων επιφανειών με τη χρήση ακτινών λέιζερ. Η αίτηση είχε κατατεθεί πριν από περίπου δύο χρόνια και πλέον πήρε έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την πατέντα, που ονομάζεται «Pulsed Laser Cleaning Of Debris Accumulated On Glass Articles In Vehicles And Photovoltaic Assemblies», το σύστημα θα ανιχνεύει αυτόματα βρωμιά σε μια επιφάνεια και στη συνέχεια θα την «ανατινάζει» με μια ακτίνα λέιζερ που θα εκπέμπεται με μεγάλη ακρίβεια για να διασφαλιστεί ότι το λέιζερ δεν θα διεισδύει ποτέ βαθύτερα από το πάχος του γυαλιού.

Ο καθαρισμός των γυάλινων επιφανειών έχει πολύ μεγάλη σημασία, σύμφωνα με την Tesla, και οι εφαρμογές αυτής της τεχνολογίας είναι ευρύτερες. Για παράδειγμα, στα αυτόνομα οχήματα η καθαριότητα των καμερών και των αισθητήρων είναι πολύ σημαντική καθώς ένας βρόμικος φακός κάμερας ή αισθητήρας θα μπορούσε να οδηγήσει σε λάθη. Επίσης, η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αυτοκίνητα, σπίτια, εργοστάσια και οπουδήποτε συλλέγει ηλιακή ενέργεια, καθώς η συσσώρευση βρωμιάς στα φωτοβολταϊκά πάνελ για κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει μείωση της αποδοτικότητας δέσμευσης ενέργειας των ηλιακών συλλεκτών.