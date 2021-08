Όλα έτοιμα για τις 24 Ώρες Λε Μαν

Λίγες στιγμές απέμειναν πριν την εκκίνηση του μεγαλύτερου αγώνα του μηχανοκίνητου αθλητισμού με το Gazzetta να σας παρέχει συνεχή ενημέρωση.

Στις 17:00 ώρα Ελλάδος η τρικολόρ σημαία θα κυματίσει και οι 24 Ώρες Λε Μαν θα ξεκινήσουν στο «Σιρκουί του Σάρτ». Συνολικά 61 αγωνιστικά σε 4 κατηγορίες θα δώσουν την απόλυτη μάχη στην πίστα με έπαθλο το θρυλικό τρόπαιο. Λίγο πριν τον αγώνα, ο Φερνάντο Αλόνσο, οδήγησε μονοθέσιο Formula 1 της Alpine στην ιστορική πίστα.

Η Toyota πήρε την pole position στην κατηγορία Hypercar με το #7 GR010 Hybrid να το μοιράζονται οι Καμούι Κομπαγιάσι, Μάικ Κόνγουεϊ και Χοσέ Μαρία Λόπεζ. Απέναντι θα έχουν το δεύτερο αγωνιστικό της ομάδας, τα δύο Glickenhaus Και το μοναδικό Alpine.

Στην κατηγορία LMP2, η Jota Sport κατέκτησε την pole position με το #38 Oreca 07 το οποίο οδηγούν οι Αντόνιο Φίλιξ Ντα Κόστα, Ρομπέρτο Γκονζάλεζ και Άνθονι Ντέιβιντσον. Το έργο τους είναι ιδιαίτερα δύσκολο, καθώς έχουν 24 αντιπάλους στην κατηγορία, με το επίπεδο να είναι άκρως υψηλό.

Στην κατηγορία της GTE-Pro, η Porsche κατέκτησε την pole position χάρη στην Hub Auto, η οποία έκανε την έκπληξη ως η πρώτη ιδιωτική ομάδα που κατάφερε το επίτευγμα στην κλάση αυτή. Οι οδηγοί της #72 911 RSR GTE είναι οι Ντρις Βανθούρ, Αλβάρο Παρέντ και Μαξίμ Μαρτάν. Αντίπαλοί τους είναι οι εργοστασιακές Porsche, Ferrari και Corvette.

Στην κατηγορία της GTE-Am, η Dempsay-Proton Racing βρέθηκε στην pole position ανάμεσα σε 22 ακόμα συμμετοχές. Η ιδιωτική ομάδα της Porsche στη #88 911 RSR GTE έχει για οδηγούς τους Ζουλιέν Αντλάουερ, Ντομινίκ Μπάστιαν και Λάνς Άρνολντ.

Το Gazzetta θα σας παρέχει συνεχή ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα.

Image credit: Michelin Motorsport